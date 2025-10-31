Crescut la Fiorentina, Louis Munteanu a devenit rapid unul dintre numele importante care evoluează în Superliga României și pare a fi următorul fotbalist care poate face pasul la un club din străinătate.

Croații neagă un acord între CFR Cluj și Dinamo Zagreb pentru Louis Munteanu

Dorit și la FCSB de către Gigi Becali, care s-a arătat dispus să plătească patru milioane de euro pentru Munteanu, atacantul speră totuși că un club din afara României va fi dispus să plătească o sumă importantă pentru el. Același lucru este dorit și de cei de la CFR Cluj. Ardelenii se confruntă cu mari probleme financiare și sunt gata să renunțe la Louis Munteanu pentru o sumă decentă.

Zilele trecute, Iamsport a scris despre faptul că CFR Cluj a bătut palma cu Dinamo Zagreb în vederea unui transfer în această iarnă pentru doar cinci milioane de euro, doar jumătate din suma la care ar fi sperat patronul ardelenilor, Ioan Varga.

Ardelenii ar fi mers la meciul pe care Dinamo Zagreb l-a disputat pe terenul celor de la Vukovar, scor 1-0. Atunci ar fi fost momentul când ardelenii s-ar fi înțeles cu gruparea croată.

Totuși, jurnaliștii croați vin cu altă variantă. Aceștia susțin că Zvonimir Boban, președintele celor de la Dinamo Zagreb, nu a fost prezent la acea partidă, astfel că e greu de crezut că ar putea exista un acord pentru transferul atacantului.

”Conducătorii clubului CFR Cluj au fost prezenți în tribunele stadionului din Vinkovci, au venit pentru a ajunge la un acord cu Dinamo.

Motivul prezenței lor a fost Louis Munteanu, jucător de care Dinamo s-a interesat deja în această vară. Totuși, Zvonimir Boban nu a fost la meci, așa că era puțin probabil ca ei să fi ajuns la un acord fără știrea și aprobarea lui”, a scris nacional.hr.

