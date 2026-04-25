Mihăilă, ce coșmar! Turcii anunță: „Suspendat“

Sâmbătă neagră a românilor, în Turcia! Mai întâi, Gaziantep, la meciul de debut al lui Mirel Rădoi (45 de ani) pe bancă a fost „pulverizată“ cu Sorescu, Maxim și Drăguș pe teren. Apoi, a urmat partida de coșmar a lui Valentin Mihăilă, la Rizespor.

Titularizat în meciul din deplasare cu Kayserispor, mijlocașul de 26 de ani a marcat, în minutul 35. Degeaba însă! Bucuria sa a fost de scurtă durată, pentru că golul său a fost anulat, după analiza VAR. Mai mult decât atât, în aceeași fază, Mihăilă a luat și un „galben“ din partea arbitrului. Imediat, turcii au anunțat: „Mihăilă, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene pentru meciul următor“.