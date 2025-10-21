În vară, mai multe cluburi importante din Europa s-au interesat de atacantul din Gruia. Cel mai aproape de a-l transfera a fost Rennes, care a pus pe masă o ofertă uriașă de 10 milioane de euro, dezvăluie Florin Prunea.



„Am văzut documentul. A fost o ofertă fermă de 10 milioane de euro de la Rennes, dar Nelu Varga nu a vrut să-l lase să plece. A fost ultima ofertă”, a spus Prunea la emisiunea Digi Sport Special.



Și Ajax și Valencia s-au interesat de Louis Munteanu



Ioan Varga, omul cu bani din fruntea CFR-ului, ar fi cerut 20 de milioane de euro, fiind convins că atacantul poate deveni unul dintre cei mai valoroși jucători români din generația sa.



Munteanu a fost cumpărat în vara lui 2024 de la Fiorentina, pentru 2,3 milioane de euro, iar în acest sezon a bifat 14 meciuri, două goluri și două pase decisive. Cota sa actuală este de 5 milioane de euro, conform Transfermarkt.



Pe lângă Rennes, Ajax și Valencia s-au interesat de tânărul atacant, în timp ce FCSB ar fi fost dispusă să ofere până la 5 milioane de euro pentru el.

