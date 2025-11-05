Împrumutat în vară de SCM Zalău la Zalgiris, acolo unde a mai evoluat în două rânduri în cariera sa, Antal pare de neoprit! La 36 de ani, are opt etape la rând cu gol marcat, iar recent a trecut de borna 100 pentru echipa sa de club.



Fost campion al României cu Oțelul Galați, Liviu Antal urmărește atent Superliga României și se arată impresionat de doi atacanți din campionatul nostru.



Liviu Antal: ”Îmi plac Louis Munteanu și Daniel Bîrligea”



Primul este Louis Munteanu (23 de ani), de la CFR Cluj, golgheter în sezonul precedent, iar al doilea Daniel Bîrligea (24 de ani) de la FCSB.



„Îmi place Louis Munteanu, chiar dacă, poate, anul ăsta nu a avut cea mai bună formă a lui. Chiar și Bîrligea.

Ei doi cred că sunt. Ar mai fi și alții, dar dacă vorbim de români, ei au un potențial foarte mare și chiar au talent”, a spus Antal, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.



Mihai Stoica: "Sper ca Louis Munteanu la FCSB să fie capitol închis definitiv"



În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora Gigi Becali ar fi negociat cu Ioan Varga și i-ar fi propus 4,5 milioane de euro pentru a-i transfera la pachet pe atacantul Louis Munteanu și mijlocașul Lindon Emerllahu. Finanțatorul de la FCSB nu a dorit să confirme sau să infirme.



"Gigi a ieșit și a spus că nu vrea să relateze exact negocierile. Atunci, ar fi culmea să completez eu. Nu s-a făcut nimic. Au fost niște discuții între Gigi și Neluțu Varga", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, când a fost întrebat despre negocierile cu CFR Cluj pentru Munteanu și Emerllahu.

