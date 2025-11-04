Împrumutat în vară de SCM Zalău la Zalgiris, acolo unde a mai evoluat în două rânduri în cariera sa, Antal pare de neoprit! La 36 de ani, are opt etape la rând cu gol marcat, iar recent a trecut de borna 100 pentru echipa sa de club.

Pentru a celebra momentul, fanii i-au pregătit o coregrafie spectaculoasă lui Liviu Antal: ”Asta îți dorești de când începi să joci în fața blocului”, spune atacantul în dialog cu Sport.ro.

În plus, fanii l-au desemnat drept ”jucătorul sezonului” în anul 2025 (campionatul în Lituania se desfășoară pe parcursul unui an calendaristic). Este pentru a doua oară în cariera lui Antal când primește o astfel de distincție ca jucător al lui Zalgiris.

Atacantul a revenit în Lituania în vară, când echipa se afla într-o situație delicată. A pus umărul la redresarea echipei, iar acum Zalgiris este pe locul trei, care asigură calificarea în preliminariile Conference League. Liviu Antal, moment special în Lituania: ”M-au făcut să mă simt special”

Liviu, în primul rând felicitări pentru ce ai realizat acolo, la Zalgiris. Am văzut că ai atins borna 100 pentru club. Cum a fost pentru tine acel moment pe care ți l-au pregătit fanii? Chiar a fost un moment special. Când începem fotbalul sau când începi să joci în fața blocului, îți dorești să ai parte de astfel de momente. Mă bucur că am putut să am o astfel de seară și mă bucur că mă apreciază atât de mult și sunt susținut de către ei. Atât de ei, cât și de club.

Este în ”TOP 3” momente din cariera ta? Te întreb pentru că ai jucat și în Champions League... Da, este un moment chiar special pentru mine, ținând cont că am atins această bornă. Plus coregrafia pe care mi-au pregătit-o fanii chiar m-a făcut să mă simt special.



185 de partide a strâns Liviu Antal pentru Zalgiris Vilnius din 2017 până în prezent, în toate competițiile. A reușit să marcheze de 102 ori, cifră la care se adaugă și 26 de pase decisive. Asta voiam să te întreb. Te simți fotbalist când ți se pregătește așa ceva? Bineînțeles! Exact ce ziceam mai devreme: când eram copii, cu toții ne doream un astfel de moment. Pentru mine s-a împlinit, pe lângă câștigarea trofeelor și a juca pentru echipe mari. Dar cred că și ăsta e un moment unic în cariera de fotbalist, să te simți respectat și apreciat.

Nu se mai gândește la trofeul de golgheter din România: ”Nu mai e cazul”

Glumind puțin, acest moment înlocuiește cumva trofeul acela de golgheter din România care n-a mai ajuns la tine?

(n.r. - râde) Este o poveste din trecut... până la urmă, mă bucur că am realizat și acea performanță în România, cu acele performanțe rămân toată viața, indiferent dacă am primit sau nu acel trofeu. În acel moment, au fost unele schimbări, deci până la urmă nu mai contează. Dar ai mai auzit ceva de asta? Ai mai primit vreun semn? Eh, nu cred că mai e cazul să vorbim de acel trofeu. Au trecut atâția ani și chiar nu mai e cazul.

Liviu Antal a fost golgheter în Liga 1, sezonul 2013-2014, cu 15 goluri. Pe locul doi s-au clasat Valentin Lemnaru (Universitatea Cluj) și Constantin Budescu (Astra Giurgiu), cu câte 13 reușite.

CITEȘTE ȘI: INTERVIU Liviu Antal, golgheter în 2014: ”N-am primit trofeul nici până acum. Probabil o să-mi fac eu unul” Știu că, în Lituania, fotbalul nu e sportul-rege. Cu toate acestea, vreau să te întreb ce putem să învățăm noi din fotbalul lituanian.

Pe plan fotbalistic au evoluat foarte mult în ultimii ani, încearcă și ei să ridice nivelul. Au apărut oameni care vor să bage bani, să investească și asta clar va aduce un plus de valoare campionatului. Ce putem să învățăm? Poate perseverența și cred că au un pic mai multă răbdare cu toți fotbaliștii, ținând cont de adaptarea lor la campionat.



Cu antrenorii au răbdare?

Da, pot să spun că da. În ultima mea perioadă aici am avut un antrenor, cred că a fost vreo cinci ani de zile, iar în vară când am venit eu la Zalgiris erau pe o poziție deranjantă pentru club, nu cred că au mai fost în istoria lor. Erau pe locul opt și, în acele momente, nu se punea problema de a schimba antrenorul. Într-un final, am ieșit și din cupele europene și asta a fost, cumva, cireașa de pe tort.

Este ultima ta experiență acolo? Am văzut că împrumutul tău se termină acum, în iarnă...

Da, am venit aici până în iarnă. Momentan nu știu ce va fi pe viitor, aștept să termin campionatul, mai avem o etapă și mă bucur că am putut să ajut clubul să ajungă din nou pe un loc de Europa. E foarte important pentru Zalgiris. Iar la anul vom vedea ce se va întâmpla, atât cu mine cât și cu ei. La nivel de club, sunt schimbări majore.

Genclerbirligi (Turcia), Beitar Ierusalim, Hapoel Tel Aviv (Israel), Zalgiris Vilnius (Lituania), Haladas și Zalaegerszeg (Ungaria) sunt echipele din străinătate pentru care a evoluat Liviu Antal. ”Craiova are o echipă plăcută ochiului”

Urmărești ce se întâmplă în Superligă?

Da, urmăresc. România rămâne în sufletul meu.

Ce echipă te impresionează?

Sincer, Craiova și Rapid, chiar dacă Botoșaniul e cea mai mare surpriză. Cred că Craiova are o echipă foarte solidă, Rapid la fel. Craiova trebuie să mai joace și în Europa și, cumva, situația e diferită, dar chiar au o echipă plăcută ochiului, joacă fotbal și ei, și Rapid.

Deci vezi lupta la titlu între Rapid și Craiova?

Cred că e devreme să vorbim de titlu. Cred că după ce se va stabili cine va fi în primele șase, atunci putem să avem o imagine mai clară. Chiar și FCSB, dacă va prinde play-off-ul, va avea un cuvânt de spus, chiar dacă a avut un început mai slab. Se înjumătățesc punctele și nu o să mai fie o diferență atât de mare între echipe.

Spune-mi un atacant din Superligă care îți place.

Îmi place Louis Munteanu, chiar dacă, poate, anul ăsta nu a avut cea mai bună formă a lui. Chiar și Bîrligea. Ei doi cred că sunt. Ar mai fi și alții, dar dacă vorbim de români, ei au un potențial foarte mare și chiar au talent.

Concordia Chiajna, FCM Târgu Mureș, Oțelul Galați, FC Vaslui, Pandurii, CFR Cluj, UTA Arad și SCM Zalău sunt echipele din România pentru care a evoluat Liviu Antal.

