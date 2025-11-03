Atacantul român Liviu Antal (36 de ani) a marcat pentru al optulea meci consecutiv pentru Zalgiris Vilnius, în campionatul de fotbal al Lituaniei, duminică, în meciul cu FC Hegelmann, câştigat cu 3-1 pe teren propriu, în etapa a 35-a.



Oaspeţii au marcat primii, prin camerunezul Abdel Njoya (18), dar sârbul Nemanja Mihajlovic (20) a restabilit egalitatea. Liviu Antal a adus echipa gazdă în avantaj înainte de pauză (45), scorul final fiind stabilit de autogolul lui Vilius Armalas (71).



Antal a jucat 87 de minute şi are 12 goluri în 19 partide pentru Zalgiris în acest sezon. Portarul român Arpad Tordai a fost rezervă la gazde. Mijlocaşul român Patrick Popescu a evoluat 69 de minute la oaspeţi. Înaintea ultimei etape, pe primul loc se află Kauno Zalgiris, virtual campioană, cu 74 de puncte, urmată de FC Hegelmann, 64 de puncte, Zalgiris Vilnius, 62 de puncte, etc. Info: Agerpres Foto și video: FK Žalgiris Vilnius

