Nici nu s-a terminat bine telenovela Nistor, ca incepe alta! Un alt jucator al lui Dinamo, remarcat de Becali! Negoita NU ii prelungeste contractul

Dinamo a trecut printr-o adevarata criza, care a dus la schimbarea antrenorului, dupa ce Becali l-a ofertat la TV pe Dan Nistor. Acum, patronul FCSB a remarcat un alt jucator.

Dinamo a tinut cu dintii de Dan Nistor si a reusit pana la urma sa semneze un nou contract cu mijlocasul, lucru care a pus definitiv capat interesului lui Becali pentru acesta.

La doar o saptamana de la momentul in care Nistor a semnat prelungirea cu Dinamo, un alt jucator devine, insa, subiect de discutie.

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a remarcat pe Salomao, despre care spune ca este "unul dintre cei mai buni din Liga I". De cealalta parte, conducerea lui Dinamo a hotarat sa nu-i prelungeasca intelegerea fotbalistului trecut pe la Deportivo.

Salomao vrea sa fie egal cu Nistor, Negoita nu e de acord

In acest moment, Salomao a intrat in ultimul an de contract. Din iarna, el va putea semna cu orice echipa isi doreste.

Salomao are un salariu lunar de 8.000 euro la Dinamo si ar vrea sa devina egalul lui Nistor pentru a-si prelungi intelegerea.

Pe de alta parte, conducerea nu se grabeste sa ii faca o oferta, mai ales in conditiile in care pe postul sau a venit si Gicu Grozav, care va deveni cel mai probabil titular in flancul stang al atacului lui Niculescu.

Diogo Salomao are 30 de ani si a mai jucat la Sporting, Deportivo La Coruna si Mallorca.