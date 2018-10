"Dinamo e echipa mea de suflet si voi ramane toata viata cu ea". Inainte sa plece la Constanta, el a mers la comemorarea lui Catalin Hildan. VIDEO

Danciulescu il cauta pe noul Hildan. De la anul, copiii se vor intrece la Cupa Hildan.

Danciulescu a fost alaturi de dinamovisti la comemorarea a 18 ani de la moartea lui Catalin Hildan.

"Catalin nu a fost niciodata uitat, nu va fi uitat, va ramane etern in sufletele noastre", a spus Danciulescu.

Danciulescu si Marica vor fi adversarii lui Dinamo daca vor reusi promovarea cu Farul.



"Dinamo e echipa mea de suflet, sunt dinamovist, voi ramane toata viata. Niciodata in viata mea nu as putea sa fac ceva in defavoarea acestei echipe", a mai spus el.