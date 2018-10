"Dinamo, internata la Spitalul de Urgenta" Mihai Mironica, dupa cea mai neagra seara din istoria lui Dinamo

Dinamo incepea sezonul cu acel incantator egal cu FCSB de pe Arena Nationala. Dupa play-out-ul sezonului trecut, dupa acel 3-3 cu vicecampioana, nu prea mai aveam indoieli ca Dinamo va fi echipa de play-off in acest sezon.

Dupa 11 etape, acest tablou este facut tandari si avem o Dinamo Minima, pentru prima oara pe loc de baraj pentru evitarea retrogradarii. Cum este posibila o asemenea cadere ametitoare pentru o echipa care totusi prinde podiumul campionatului in ceea ce priveste salariile?

Pierderea celui mai bun mijlocas central din Liga 1, Mahlangu, nu a fost acoperita desi a fost adus un panamez titular la Mondialul din acest an. Accidentarea lui Pesic lasa urme in atac, iar din defensiva a disparut Popescu, cel care totusi impresiona cu golurile marcate in deplasarile cu granzii FCSB si CFR.

Jucatori importanti ai echipei, Penedo, Nistor, Salomao au scazut ca joc. Insa se face atata caz de scaderea evolutiillor lui Nistor tocmai pentru ca nu exista calitate in aceasta echipa si Dinamo a ajuns sa atarne de forma unui jucator.

Si in rest, un ocean de mediocritate, cu catastrofa Hanca, cu supraplatitul Gomelt, cu tinerii lipsiti de continut, cu ineficientul Popa, cu fundasii centrali jaloane, cu incolorul Corbu, cu anacronicul Subotic. Arhitectura lotului a fost ratata in vara, masurile de avarie n-au adus niciun plus ulterior.

Si, desi nu ar trebui sa existe acest paragraf intr-o analiza, Dinamo, dintr-o rasfatata istorica a arbitrilor, a ajuns o echipa oarecare in acest plan. Ceea ce e un lucru bun, doar ca vezi cum, pentru alte echipe, se petrec adevarate jafuri la drumul mare. Si lucrurile acestea conteaza in clasament.

Cred ca exista totusi un orizont de renastere pentru Dinamo. Grozav e un fotbalist de nationala, linia de 3 mijlocasi ofensivi trebuie sa fie formata din el, Nistor si Salomao. In spatele lor, Armando Cooper trebuie sa preia pozitia de optar. Hanca trebuie rapit neaparat de un commando al peluzei Catalin Haldan. Iar Claudiu Niculescu trebuie sa se bage pe el pe teren cand echipa primeste o lovitura libera.

“Suntem in pom si pomu’ e-n aer”, spune Gicu Grozav. Este Claudiu Niculescu pilotul potrivit sa readuca la sol pomul aflat in deriva? Poate, cu reglaje importante in echipa, cu picioare bune rezolvate rapid pentru Grozav si cu o iarna in care specialistii hotelieri sa lase niste oameni priceputi sa recladeasca o haita de caini adevarati.