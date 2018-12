Salomao, asaltat cu oferte: "Nu stiu daca voi ramane la Dinamo!" Ce spune despre o eventuala mutare la rivalii de la FCSB: "Asa se intampla in fotbal!"

Salamo intra in ultimele sase luni de contract cu Dinamo si ar putea pleca de la echipa lui Rednic.

Mijlocasul portughez este dorit in Spania, de Girona, si s-a vorbit si despre interesul celor de la FCSB. Mircea Rednic a dezvaluit si ca doua echipa din Golf l-au trecut pe lista pe Salamao, insa jucatorul nu se gandeste deocamdata la plecare, indiferent de destinatie.

"Nu stiu daca voi ramane la Dinamo. Este o intrebare la care nu stiu ce sa raspund. Niciodata nu se stie ce se poate intampla. In acest moment, sunt foarte fericit la Dinamo, in Romania. Am avut un an si jumatate cu reusite si sunt multumit de ce am reusit la Dinamo. Probabil va exista sansa de a continua, de a prelungi contractul, insa nimic concret pana acum. Cred ca cel mai important este sa mergem linistiti in vacanta, cu totii avem nevoie, sa fim linistiti din punct de vedere mental si vom lua o decizie in ceea ce priveste viitorul meu.

Nu am niciun plan. Daca va fi sa continui aici, placerea va fi de partea mea, iar daca va exista o oferta care sa fie buna pentru club si pentru mine, atunci va fi bine pentru ambele parţi. (n.red. intrebat despre o eventuala oferta de la FCSB) Nici nu am ce sa zic despre acest lucru pentru ca nu este nimic concret pana in acest moment. Asa se intampla in fotbal, pot veni oferte si de la cluburile rivale, dar eu nu ma gandesc la asa ceva acum, nu este nimic concret", a declarat Salomao pentru TelekomSport.