Lista de achizitii pentru FCSB! Becali poate sa scoata banii si sa lupte la titlu! Cei 5 jucatori la care se gandesc stelistii

FCSB a trecut pe modul "economy" in pandemie.

Becali a refuzat sa mai plateasca sume de transfer si a taiat salariile la jumatate. Patronul FCSB n-a renuntat insa la proiectul de titul al echipei si e convins ca ros-albstrii ii pot intrerupe lui CFR seria de campionate castigate la rand.

Desi l-a adus pe Bus, FCSB continua sa aiba probleme cu cifrele in atac. Nici in centrul apararii lucrurile nu stau perfect, avand in vedere ca solutiile reale sunt numai doua: Iulian Cristea si George Miron.

www.sport.ro i-a facut lista de transferuri lui Becali, in urma informatiilor obtinute din surse apropiate de patronul FCSB.

Jucatorii la care se gandeste Gigi:

Bouhenna (29 de ani): Capitanul lui Sepsi e intr-o forma excelenta. Algerianul a fost dorit de Becali si in plina criza COVID, insa a refuzat sa vina pentru doar cateva saptamani sau luni de zile, inaintea partidei cu Slovan Liberec. Bouhenna e un fotbalist pe placul lui Becali, dar si al managerului general Mihai Stoica. Fundasul central are experienta in Anglia si Scotia. Ar putea fi adus fara sa ceara un salariu mai mare de 10 000 de euro pe luna si fara ca Sepsi sa se aleaga cu mai mult de cateva sute de mii de euro in schimbul sau.

Malele (26 de ani): Trecut prin Serie A, unde a fost sub contract timp de 4 ani cu Palermo, atacantul nascut in Angola a semnat in aceasta toamna cu FC Arges. Malele a impresionat inca de la primele aparitii in Liga 1, iar contra Viitorului lui Hagi a reusit o dubla. Malele si-a petrecut ultimii 3 ani in Portugalia, la Arouca, Varzim si Oliveirense si a fost om de baza peste tot.



Raul Oprut (22 de ani): Raul a crescut in Italia, la Chievo si Genoa, iar vara trecuta a semnat cu Hermannstadt. Oprut s-a remarcat rapid in Liga 1 si a prins si nationala U21 a Romaniei, unde e titular in banda stanga a defensivei. Oprut poate fi luat in calcul pentru un transfer la FCSB in eventualitatea in care clubul se desparte in perioada urmatoare de grecul Soiledis.

Chindris (22 de ani): Fundasul de 22 de ani era dat ca plecat in Belgia, la Mouscron, dar transferul sau a picat pe ultima suta de metri. Chindris e in orice moment o solutie pentru Becali, care a negociat in mai multe randuri cu Botosaniul pentru a-l lua. O scadere a pretentiilor lui Valeriu Iftime ar putea face ca cele doua cluburi sa se intalneasca in punctul cel mai bun pentru transfer.

Denis Harut (21 de ani): Aparatorul dreapta e vazut drept o varianta pe termen mediu pentru inlocuirea lui Cretu. Desi Vali e printre favoritii lui Becali, are deja 31 de ani, iar Becali se gandeste ca Harut reprezinta viitorul. Harut are, insa, o cota de transfer care il face greu de luat la FCSB in acest moment: peste o jumatate de milion de euro.