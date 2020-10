FCSB - Hermannstadt, TINERETE contra BATRANETE! Capitolul la care ros-albastrii sunt LIDERI in Liga 1, peste Viitorul. Campioana CFR e penultima

Ultimul meci al etapei in Liga 1 e confruntare intre echipele cu cea mai scazuta, respectiv cea mai ridicata medie de varsta din campionat.

Specialistii de la "CIES Football Observatory" au analizat mediile de varsta ale formatiilor din intreaga lume folosite in acest start de sezon. In campionatele importante din Europa (Top 20, pe baza coeficientilor continentali) recordul de precocitate e al danezilor de la Nordsjaelland, cu 22,7 ani. Apoi, daca ne referim doar la celebrul "Top 5" (Anglia, Spania, Italia, Germania, Franta), pe primul loc e AC Milan (cu o medie de 24,5 ani), oarecum neasteptat in conditiile in care in lotul "diavolilor" joaca Zlatan Ibrahimovic, la 39 de ani.

In ceea ce priveste campionatul nostru, Liga 1 nu iese cu nimic in evidenta, pe plan european vorbind. In schimb, remarcam faptul ca nu Viitorul e cea mai "tanara" echipa, constantenii fiind depasiti cu putin de FCSB. Daca ros-albastrii au avut in primele 7 etape o medie de varsta de 24,9 ani, la polul opus e chiar adversara de astazi a FCSB-ului, Hermannstadt, cu 29,8 ani. In fata sibienilor, la distanta minima, e campioana CFR Cluj (29,4 ani), inca un semn al experientei de care da dovada lotul antrenat de Dan Petrescu.

