FCSB, spionata inaintea duelului cu Hermannstadt! Dezvaluirile lui Caiado dupa saptamana petrecuta cu formatia ros-albastra: "E cel mai periculos adversar din tot campionatul!"

FCSB primeste vizita lui Hermannstadt in runda cu numarul 8 a Ligii 1. Partida e LIVE TEXT pe SPORT.RO, de la 21:00.

David Caiado a fost imprumutat de Hermannstadt la FCSB pentru duelul cu Slovan Liberec din turul 3 al Europa League.

Ros-albastrii nu au reusit sa se impuna, iar Caiado a revenit la Hermannstadt dupa doar o saptamana.

In scurta perioada petrecuta sub comanda lui Toni Petrea, atacantul din Luxemburg a ramas impresionat de calitatile FCSB-ului si a dezvaluit principalul pericol al ros-albastrilor:

"In ultimele 18 meciuri jucate, am pierdut doar trei. Daca ne uitam la ultimele 16 jocuri, am pierdut unul singur, cu CFR Cluj, la ei acasa. Ca echipa, suntem foarte increzatori. In timpul saptamanii, am vorbit despre FCSB, despre jucatorii importanti pe care ii are, am pregatit bine meciul, dar cel mai mult ne gandim la noi. Ce putem face noi, ce vom face ca sa castigam acest meci.

Ne-am antrenat toata saptamana pentru victorie, nu mergem acolo ca sa ne multumim cu un egal. Pentru mine, cel mai periculos adversar, si nu numai de la FCSB, ci din tot campionatul, este Dennis Man. Are calitate. Suntem putin norocosi pentru ca Florinel Coman este accidentat. Pentru mine, ei sunt cei mai buni jucatori din Romania", a spus David Caiado, pentru Telekom Sport.

Cu o victorie in partida cu Hermannstadt, FCSB se poate apropia la doar 3 puncte de liderul Universitatea Craiova.