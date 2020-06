Asta este PROTOCOLUL OFICIAL de reluare a Ligii 1: jucatorii, izolati in hoteluri la deplasari! Ce se intampla in cazul depistarii unui caz de Covid-19

Liga 1 se pregateste de restart, iar Federatia Romana de Fotbal a facut un protocol pe care cluburile sunt obligate sa il respecte.

Protocolul de reluare al competitiilor impune atat cluburilor, cat si persoanelor din media aflate la meciuri sa respecte anumite masuri de siguranta.

Mai mult decat atat, atat jucatorii, cat si arbitrii sunt obligati sa se testeze din 14 in 14 zile. De asemenea, in cazul echipelor care fac deplasari, sunt obligate sa se asigure, in cazul in care deplasarea este mai lunga si e nevoie de cazarea la un hotel peste noapte, ca hotelul fie va fi in folosinta exclusiva, fie va avea o delimitare exclusiva prin care jucatorii sa nu se intersecteze cu alti oameni.

Asa arata protocolul: