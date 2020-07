Cine a fost UEFAntastica, Steaua sau FCSB? Raspunsul SURPRINZATOR al lui George Ogararu: "Daca instanta a decis..."

In 2006, ros-albastrii jucau semifinala Cupei UEFA in fata celor de la Middlesbrough.

Dupa ce suporterii din Peluza Sud i-au transmis unui fost component al trupei UEFAntastice, Nicolae Dica, faptul ca nu a jucat pentru Steaua, George Ogararu si-a exprimat si el opinia cu privire la identitaeta echipei care ajungea aproape de finala unei cupe europene in urma cu 14 ani. Ogararu este un cunoscut sustinator al proiectului celor de la CSA Steaua.

"E foarte trist ca s-a ajuns in situatia aceasta, sa se nege anumite performante (n.r. cazul lui Nicolae Dica). Eu am experimentat toate tipurile de conducere, de la Otelea, Alexandrescu, Puscas, Paunescu si, intr-un final, Gigi Becali. Pe vremea mea, Becali nu era lasat de antrenori sa intervina prea mult. Nici nu avea puterea de acum, ce e drept.

Cunosc de mult Steaua si am spus ce inseamna Steaua pentru mine. Inseamna un singur lucru: acel drum, acel stadion, locul in care am crescut.

Cat timp ai jucat cu sigla Stelei pe piept, nu inseamna ca ai fi putut juca pentru o alta echipa. Daca instanta a decis ulterior altceva, nu inseamna ca in perioada aceea noi nu am jucat pentru Steaua si suporterii n-au scandat pentru Steaua. Emblema Stelei am purtat-o cu noi peste tot, si in Europa si in Romania. Dica este unul dintre oamenii Stelei, la fel si Radoi si toti cei care am jucat la Steaua in acea perioada.

Sa nu se interpreteze gresit. Acum exista Steaua si exista FCSB. Doar fac referire la acea perioada cand am jucat cu emblema Stelei pe piept si la momentul respectiv inca nu exista o decizie legala. Ar trebui ca echipa de atunci, din perioada cand am castigat trofeele si am jucat in semifinalele Cupei UEFA, sa fie numita Steaua", a spus Ogararu la Pro X.

Fostul fundas dreapta a evoluat in Ghencea intre 1991 si 2006, perioada care include si junioratul terminat in 1998. Ogararu a mai jucat in rosu si albastru si in sezonul 2008-2009, dupa un imprumut de la Ajax.