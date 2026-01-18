OUT! Pleacă de la Farul și semnează cu Dinamo

OUT! Pleacă de la Farul și semnează cu Dinamo Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul nu intră în planurile echipei lui Ianis Zicu.

TAGS:
David DincăFarul Constantacsa steauaresitaCS Dinamo
Din articol

Revenirea lui David Dincă la Farul Constanța va fi una de scurtă durată. Portarul va părăsi formația lui Gheorghe Hagi și este așteptat să semneze cu CS Dinamo, în Liga 2.

Farul ocupă în acest moment locul 10 în Superliga, cu 28 de puncte după 22 de etape, bilanțul „marinarilor” fiind de șapte victorii, șapte remize și opt înfrângeri într-un sezon oscilant.

OUT! Pleacă de la Farul și semnează cu Dinamo

Potrivit informațiilor oferite de Emanuel Roșu, David Dincă va ajunge la CS Dinamo. Goalkeeperul trecut în carieră pe la Reșița, Chiajna, Slatina și Steaua se va despărți, cel puțin temporar, de Farul, club de la care fusese împrumutat.

În sezonul trecut portarul fusese titular de bază între buturi, cu 18 apariții pentru Reșita. În actuala stagiune, portarul originar din Drobeta-Turnu Severin a bifat un singur meci de campionat, contra celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, pierdut cu 0-2, partidă în care a comis o eroare decisivă.

CS Dinamo traversează un sezon extrem de dificil în Liga 2. Formația bucureșteană se află pe locul 19, cu doar 12 puncte după 12 etape, având două victorii, șase remize și nouă înfrângeri.

  • 75.000 de euro este cota de piață a portarului în vârstă de 21 de ani, potrivit Transfermarkt
Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAI avertizează asupra unor provocări periculoase de pe Tiktok: „Pot duce la amenzi sau chiar închisoare”
MAI avertizează asupra unor provocări periculoase de pe Tiktok: „Pot duce la amenzi sau chiar închisoare”
ARTICOLE PE SUBIECT
A picat mutarea fotbalistului de la FCSB: „Nu pot să mă rog de el”
A picat mutarea fotbalistului de la FCSB: „Nu pot să mă rog de el”
Atacantul pe care l-a vrut Gigi Becali semnează! Decizia clubului
Atacantul pe care l-a vrut Gigi Becali semnează! Decizia clubului
Costel Gâlcă a cerut, conducerea nu i-a îndeplinit dorința
Costel Gâlcă a cerut, conducerea nu i-a îndeplinit dorința
ULTIMELE STIRI
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, de la 21:30! Duel stelar pentru „tricolori” la Campionatul European de handbal
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, de la 21:30! Duel stelar pentru „tricolori” la Campionatul European de handbal
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO! Duel echilibrat în Premier League
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO! Duel echilibrat în Premier League
Strasbourg – Metz 2-1! Alte trei meciuri sunt programate astăzi
Strasbourg – Metz 2-1! Alte trei meciuri sunt programate astăzi
CFR Cluj - Oțelul 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ardelenii au deschis scorul în minutul 2
CFR Cluj - Oțelul 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ardelenii au deschis scorul în minutul 2
Jose Mourinho, răspuns caracteristic despre revenirea sa la Real Madrid. „The Special One” a lămurit definitiv situația
Jose Mourinho, răspuns caracteristic despre revenirea sa la Real Madrid. „The Special One” a lămurit definitiv situația
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese



Recomandarile redactiei
Marian Iancu a văzut ce transfer vrea să facă Rapid și a răbufnit: „Nu mai bateți câmpii!”
Marian Iancu a văzut ce transfer vrea să facă Rapid și a răbufnit: „Nu mai bateți câmpii!”
Craiova a mai încasat o lovitură, la o lună după dezastrul de la Atena. Anunțul UEFA
Craiova a mai încasat o lovitură, la o lună după dezastrul de la Atena. Anunțul UEFA
Jose Mourinho, răspuns caracteristic despre revenirea sa la Real Madrid. „The Special One” a lămurit definitiv situația
Jose Mourinho, răspuns caracteristic despre revenirea sa la Real Madrid. „The Special One” a lămurit definitiv situația
CFR Cluj - Oțelul 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ardelenii au deschis scorul în minutul 2
CFR Cluj - Oțelul 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ardelenii au deschis scorul în minutul 2
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO! Duel echilibrat în Premier League
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO! Duel echilibrat în Premier League
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Au anunțat meciul cu Steaua, dar jucau împotriva FCSB! CSA a comentat imediat la postare
Au anunțat meciul cu Steaua, dar jucau împotriva FCSB! CSA a comentat imediat la postare
Programul complet din sezonul 2024/25 din Liga 2! Cu cine se vor duela FCU Craiova și CSA Steaua în prima etapă
Programul complet din sezonul 2024/25 din Liga 2! Cu cine se vor duela FCU Craiova și CSA Steaua în prima etapă
Abonati la Cupa Challenge! Vezi cum au sarbatorit fanii Resitei castigarea Cupei Challenge!
Abonati la Cupa Challenge! Vezi cum au sarbatorit fanii Resitei castigarea Cupei Challenge!
Omer: "Am jucat cu improvizatii, dar vointa noastra a fost peste cea a austriecilor"
Omer: "Am jucat cu improvizatii, dar vointa noastra a fost peste cea a austriecilor"
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!