Revenirea lui David Dincă la Farul Constanța va fi una de scurtă durată. Portarul va părăsi formația lui Gheorghe Hagi și este așteptat să semneze cu CS Dinamo, în Liga 2.



Farul ocupă în acest moment locul 10 în Superliga, cu 28 de puncte după 22 de etape, bilanțul „marinarilor” fiind de șapte victorii, șapte remize și opt înfrângeri într-un sezon oscilant.



OUT! Pleacă de la Farul și semnează cu Dinamo



Potrivit informațiilor oferite de Emanuel Roșu, David Dincă va ajunge la CS Dinamo. Goalkeeperul trecut în carieră pe la Reșița, Chiajna, Slatina și Steaua se va despărți, cel puțin temporar, de Farul, club de la care fusese împrumutat.

