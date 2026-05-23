Cu o etapă înainte de finalul campionatului în Anglia, reprezentanții forului britanic au anunțat sâmbătă că Bruno Fernandes, fotbalistul lui Manchester United, a fost desemnat jucătorul sezonului.

”Diavolii roșii” nu pot să mai piardă locul 3 în actuala stagiune. Echipa pregătită de Michael Carrick are 68 de puncte și se află la zece lungimi în spatele lui Manchester City (locul 2) și la șase în fața lui Aston Villa (locul 4).

Premier League a justificat premiul acordat lui Fernandes spunând că el a fost motorul unei echipe aflate în revenire, dar și prin prisma contribuțiilor sale directe.

”Bruno Fernandes a fost votat jucătorul sezonului pentru prima dată, după ce a avut evoluții senzaționale pentru Manchester United pe parcursul campaniei 2025/26.

Fernandes a fost motorul unei echipe aflate în revenire, care și-a asigurat locul al treilea și calificarea în UEFA Champions Legaue.

Portughezul a contribuit direct la 28 de goluri. A înscris de opt ori și a oferit 20 de pase decisive, ceea ce e un record, în cele 37 de apariții de până acum în Premier League”, se arată în comunicatul emis de liga engleză.

Cotat la 40 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Bruno Fernandes se află la Manchester United din ianuarie 2020 și mai are contract cu echipa de pe ”Old Trafford” până în 2027.