FOTO ȘI VIDEO Nicușor Bancu, schimbare radicală de look! Cum a apărut în ziua în care campionii au devenit cetățeni de onoare ai Craiovei

Universitatea Craiova a făcut eventul, o performanță istorică pentru formația din Bănie. 

La doar câteva zile după ce a învins-o la loviturile de departajare pe U Cluj în finala Cupei României, oltenii s-au distrat în ”finala de titlu” și s-au impus cu 5-0 în fața ”Șepcilor Roșii”.

Nicușor Bancu, schimbare radicală de look

A fost sărbătoare la Craiova în ultimele zile. După o petrecere de zile mari și o paradă prin centrul orașului în care oltenii au prezentat fanilor cele două trofee, jucătorii și staff-ul Universității Craiova au fost premiați de Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei. 

În cadrul unui eveniment care a avut loc la Primăria din Craiova, campionii au devenit cetățeni de onoare ai orașului Craiova.

Nicușor Bancu a trecut printr-o schimbare radicală de look. Pentru a marca eventul, căpitanul Universității Craiova a apărut cu părul vopsit albastru. 

O dată în viață mă fac așa”, a replicat Nicușor Bancu în momentul în care a fost întrebat de ce și-a schimbat look-ul.

Din lotul Craiovei, doar jucătorii care au evoluat în minimum 10% din meciurile disputate în acest sezon au primit titlul de cetățeni de onoare ai orașului. 

Laurențiu Popescu, Pavlo Isenko, Silviu Lung, Vasile Mogoș, Nikola Stevanovic, Adrian Rus, Oleksandr Romanchuk, Juraj Badelj, Vladimir Screciu, Carlos Mora, Florin Ștefan, Nicușor Bancu, Alexandru Crețu, Samuel Teles, Alexandru Cicâldău, Tudor Băluță, Anzor Mekvabishvili, Mihnea Rădulescu, Luca Băsceanu, David Matei, Ștefan Baiaram, Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba, Monday Etim, dar și membrii staff-ului tehnic, Filipe Coelho, Markus Berger, Bruno Romao și Daniel Tudor sunt cei care devin cetăţeni de onoare ai Craiovei.

