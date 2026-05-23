CFR Cluj - FC Argeș 1-1 a fost ultimul meci în care a jucat fotbalistul din Dej. Cotat la 100.000 de euro de site-urile de specialitate, Deac a fost titular în Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”.

El a ieșit în minutul 83 de pe teren, fiind înlocuit de Andrei Cordea, și a pus, astfel, punct unei cariere de peste 20 de ani în fotbal

Rapid, mesaj pentru Ciprian Deac după ce fotbalistul s-a retras din fotbal: ”Felicitări pentru tot!”

În perioada iulie 2011 - iunie 2012, Ciprian Deac a fost legitimat la Rapid, după ce giuleștenii l-au adus de la Schalke 04 sub formă de împrumut pentru 300.000 de euro.

Atacantul de bandă a bifat pentru trupa din Giulești 42 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 11 reușit și, pe deasupra, a oferit și 11 pase decisive.

Rapid a scris un mesaj pe rețelele social media după ce Deac s-a retras din fotbal.

”Ciprian Deac agață ghetele în cui după o carieră impresionantă. În Giulești, Deac a jucat în sezonul 2011-2012, perioadă în care a marcat 11 goluri și a oferit 11 pase de gol.

Felicitări pentru tot ce ai realizat, Ciprian!”, a scris clubul din Grant.

Cariera lui Ciprian Deac

Deac a bifat la CFR Cluj 509 apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 90 de ori și, pe deasupra, a oferit și 118 pase decisive în peste 36.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Fotbalistul din Dej a ajuns la CFR Cluj în 2005, de la Unirea Dej. A fost trimis în 2008 sub formă de împrumut la Oțelul Galați, apoi vândut la FC Schalke pentru 3 milioane de euro.

În 2011/12 a jucat pentru Rapid sub formă de împrumut de la gruparea germană, apoi s-a întors în 2012 la CFR după ce ardelenii au plătit 700.000 de euro pentru serviciile sale.

În 2015 a plecat gratis la Aktoke, în 2016 a ajuns la Tobol Kostanay, iar în 2017 s-a întors în România la clubul de pe ”Constantin Rădulescu”, unde și-a încheiat cariera nouă ani mai târziu.