FC Botoşani, locul 3 în Superligă, la două puncte de liderul Rapid, se va pregăti la Mogoşoaia, a anunţat clubul pe pagina sa de Facebook.

Reunirea "roş-alb-albaştrilor" va avea loc pe 5 ianuarie, la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia, unde elevii lui Leo Grozavu se vor antrena până pe 16 ianuarie.

În cadrul stagiului de pregătire centralizat, botoşănenii vor susţine un test în compania formaţiei Farul Constanţa, pe 12 ianuarie.

''Este posibil ca pe lângă acest joc amical, 'roş-alb-albaştrii' să mai susţină un test, fiind discuţii avansate în acest sens'', a precizat sursa amintită.

FC Botoşani va debuta oficial în 2026 la Miercurea Ciuc, contra celor de la FK Csikszereda, duminică 18 ianuarie, de la ora 15:30, în cadrul etapei a 22-a a Superligii.

Ofertă pentru Denis Alibec: ”Să vedem dacă i-ar conveni”



Transferat în iarnă pentru a-i face concurență pe post lui Daniel Bîrligea, Denis Alibec nu a avut impactul așteptat la FCSB. În plus, a intrat într-un conflict public cu șefii clubului, motiv pentru care e tot mai probabilă o despărțire în această iarnă.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, ar vrea să-i aducă un atacant lui Leo Grozavu în perioada de mercato din iarnă, iar una dintre variante ar fi chiar atacantul de la FCSB.

Omul de afaceri este gata să-i ofere lui Alibec un contract valabil pentru șase luni, plus posibilitatea de a se bate la titlu cu gruparea moldoveană. Botoșani este pe locul trei, la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.

”Să vedem dacă lui Alibec i-ar conveni șase luni la Botoșani. L-aș pune pe picioare instantaneu. Redevine cel mai bun fotbalist din România dacă vine la noi. Totuși, totul depinde de fotbalist.

Ăsta nu e un fotbalist să stea pe dreapta, nu există! Nu există, credeți-mă! Nu este o scuză pentru nimeni ca Alibec să nu joace. Totul depinde de încrederea pe care i-o dai, să-i spui că este cel mai bun. Dacă ar vrea să vină la Botoșani, Alibec ar fi numărul 1. Împrumut, ce vrea el.

Nu e Alibec pe teren, toată lumea pierde, să știți! Nu e sănătos pentru cei care iubesc fotbalul. Un talent rar. O să ne pară rău dacă nu joacă acum, are și el o vârstă”, a spus Iftime, conform Digi Sport.

Revenire de senzație a lui Marko Dugandzic?



Marko Dugandzic (31 de ani) va rămâne liber de contract din ianuarie și poate reveni în Superliga României.

După 11 luni la FC Seul, Dugandzic va deveni liber de contract și poate semna cu orice echipă. Valeriu Iftime îl așteaptă cu brațele deschise la FC Botoșani, acolo unde croatul a mai evoluat în urmă cu cinci ani.

Omul de afaceri transmite că ”are în vedere” opțiunea de a-l transfera pe Dugandzic la echipa sa. Rămâne de văzut dacă acesta va accepta o revenire la Botoșani.

Dacă se va transfera, Dugandzic se va putea lupta cu șanse reale la campionat. Moldovenii au încheiat pe locul trei prima parte a sezonului, la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.

"Un copil genial. Dugandzic era un necunoscut înainte să vină la mine. L-a văzut Marius Croitoru în câteva meciuri, el dăduse vreo două goluri în doi ani. L-am adus, a fost pus la punct, a avut o relație extaordinară cu Marius Croitoru. A primit încredere, a marcat primele goluri și a devenit un alt fotbalist.

Eu îl am în vedere și pe Dugandzic. Nu am apucat încă să vorbim despre transferurile din iarnă, dar urmează. Oricând, Dugandzic este un atacant de top pentru echipele din România și pentru FC Botoșani, dar care să se lupte la titlu, nu pentru retrogradare. Vedem ce o să fie", a spus Iftime, potrivit Digi Sport.

Sezonul 2022-2023 a fost cel mai bun din cariera lui Dugandzic. A marcat de 22 de ori, cifră la care se adaugă și două assist-uri, în campionat și Cupa României.

„Experiența mea la FC Seoul a ajuns la final, dar recunoștința rămâne. Sunt mândru de fiecare moment petrecut purtând acest tricou și sunt recunoscător pentru prieteniile, lecțiile și amintirile pe care le-am câștigat.

Fanilor care m-au susținut, oamenilor alături de care am lucrat și colegilor care au devenit ca o familie, VĂ MULȚUMESC. Seoul va avea mereu un loc în inima mea”, a transmis Dugandzic, pe rețelele de socializare.

