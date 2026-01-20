GALERIE FOTO Bianca Andreescu a câștigat un turneu de tenis, după șase ani și jumătate în care vitrina i s-a prăfuit

Bianca Andreescu a câștigat un turneu de tenis, după șase ani și jumătate în care vitrina i s-a prăfuit Tenis
Bianca Andreescu, victorie de moral, în timpul Openului Australian.

Bianca AndreescuTenis WTATenis ITF
Bianca Andreescu (25 de ani, 228 WTA) și-a purtat cu succes responsabilitatea unei decizii chestionabile de participare la un turneu ITF W35, în Bradenton, Florida.

Într-un oraș care numără puțin peste 50,000 de locuitori, departe de gălăgia competitivă a Openului Australian, sportiva canadiană și-a acordat o șansă de a intra treptat în ritmul pe care l-a atins în 2019, când ieșea campioană la Indian Wells, în Openul Canadei și în Openul American.

Bianca Andreescu încearcă drumul răbdării: canadianca nu mai câștigase trofeu de la US Open 2019

Cu scopul de a recăpăta formă într-un mediu mai puțin intens, în care șansele unei recidive sunt mai mici, Bianca Andreescu și-a îndeplinit obiectivul și a cucerit trofeul pus în joc.

Andreescu a învins în finala întrecerii de la Bradenton o sportivă americană, Vivian Wolff, clasată pe locul 330 în lume. Partida a fost jucată în sală, din cauza ploii și s-a încheiat scor 6-2, 7-5.

A fost primul turneu de tenis câștigat de Bianca Andreescu, de la US Open 2019 încoace.

În semifinale, Andreescu s-a distrat cu Lea Ma (346 WTA), de care a dispus cu 6-1, 6-0, într-o oră de joc.

Surprinzător, Bianca Andreescu a pierdut însă un set în competiția din Florida, chiar în primul tur, într-un meci cu Malkia Ngounoue, jucătoare fără clasament.

Bianca Andreescu avansează 36 de locuri în clasamentul mondial și revine în top 200

Doar trei mii de dolari a câștigat Bianca Andreescu, ieșind campioană la Bradenton, iar recompensa ierarhică măsoară 30 de puncte WTA.

Cu acestea, Andreescu a urcat 36 de poziții în clasamentul actualizat în timp real, până pe locul 192.

