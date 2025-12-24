Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a răspuns imediat când a fost întrebat ce jucător din Superligă ar transfera la echipa sa. L-a numit imediat pe Juri Cisotti (32 de ani) de la FCSB.



Leo Grozavu l-ar vrea pe Cisotti la FC Botoșani



Transferat în urmă cu un an, în perioada de mercato din iarnă, sezonul 2024-2025, Cisotti s-a impus imediat ca titular la FCSB și a devenit unul dintre preferații patronului Gigi Becali.



"Cisotti! E un tip de jucător de care am avea mare nevoie la Botoașni. Face admirabil legătura între apărare și atac, e foarte bun defensiv, apare și la finalizare, înscrie, are contribuții ofensive. S-ar mula foarte bine pe jocul Botoșaniului!", a spus Grozavu, potrivit GSP.ro.



Specialiștii o văd pe Craiova favorită la titlu



Statisticienii de la Football Meets Data anticipează că play-off-ul din Superliga va fi format în acest sezon din Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Cluj.



Cu nouă etape rămase din sezonul regulat și cele zece din play-off, Universitatea Craiova este văzută acum principala favorită la titlu, cu 36,8% șanse. Oltenii sunt urmați de Rapid (24,9%), Dinamo (11,1%), FCSB (10,4%), FC Botoșani (8,2%) și Universitatea Cluj (3,1%).

