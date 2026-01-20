Rivalitatea dintre numărul 1 mondial Carlos Alcaraz şi numărul 2 Jannik Sinner, care au câştigat ultimele opt titluri de Grand Slam, este „formidabilă” pentru tenis, a transmis, joi, legendarul Roger Federer.

„Joacă un tenis incredibil, rivalitatea dintre ei este extraordinară”, a declarat fostul număr 1 mondial în cadrul unei conferinţe de presă la Melbourne, cu două zile înainte de ceremonia de deschidere a Openului Australiei, o noutate introdusă anul acesta, la care Federer va fi capul de afiş.

Finala de la Roland-Garros din iunie 2025, în care Carlos Alcaraz a salvat trei mingi de meci împotriva lui Jannik Sinner înainte de a câştiga în setul cinci, după 5 ore şi 29 de minute de luptă, „a fost ireală” pentru Federer.

„Pentru tenis, a fost fantastic să avem un astfel de meci”, a afirmat Federer, care a întreţinut el însuşi o rivalitate de lungă durată cu Rafael Nadal (retras din activitate din 2024) şi Novak Djokovic, încă prezent anul acesta în tabloul principal al Openului Australiei.

„Am impresia că, pentru o clipă, lumea sportului a tăcut şi şi-a îndreptat privirea spre Paris şi spre ceea ce se întâmpla în acest set epic”, a continuat Federer, retras din circuit de mai bine de trei ani.

Federer: „A fost probabil unul dintre cele mai mari meciuri”

„Şi dintr-o dată, totul s-a terminat în cel mai nebunesc mod cu putinţă. A fost probabil unul dintre cele mai mari meciuri din istoria acestui sport”, a declarat câştigătorul a 20 de titluri de Grand Slam, el însuşi protagonist al mai multor meciuri legendare împotriva lui Djokovic sau Nadal.

După Roland-Garros, „ei şi-au confirmat valoarea confruntându-se într-o serie de finale”, în special la Wimbledon (victorie a lui Sinner) şi la US Open (victorie a lui Alcaraz), a subliniat Federer.

„M-am antrenat puţin cu aceşti băieţi, au un control incredibil al mingii. Progresul lor din ultimii ani a fost extraordinar şi (...) cel mai bun lucru urmează, desigur, să vină. Sper să nu aibă parte de accidentări”, a declarat fostul număr 1 mondial.

Întrebat despre posibilitatea de a deveni antrenor într-o bună zi, Federer a respins această ipoteză pe termen scurt.

„Nu trebuie să spui niciodată niciodată”, dar „sunt foarte ocupat, am patru copii. Aşadar, pentru moment, nu există nicio şansă”, a adăugat elveţianul.



