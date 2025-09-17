Într-un material apărut în La Stampa, Di Canio a subliniat schimbarea de stil pe care antrenorul român încearcă să o imprime "nerazzurrilor". Fostul fotbalist de la Lazio și Juventus este de părere că noua abordare a lui Chivu este cheia succesului pentru Inter Milano.



"Inter s-a schimbat mai mult decât pare. Cristian Chivu cere mai mult joc vertical și are dreptate să o facă", a transmis Di Canio, validând astfel direcția impusă de tehnicianul român.



Napoli, favorită certă la campionat



În viziunea lui Di Canio, Inter se poziționează imediat în spatele liderului Napoli, despre care a spus că "e poate singura echipă care a adus jucători europeni gata să fie titulari imediat".



"L-au redescoperit pe Bremer, iar Lois Openda poate face diferența în Italia. Apoi, trebuie să evaluăm impactul lui Dusan Vlahovic", a mai punctat acesta.



În schimb, Di Canio s-a arătat dezamăgit de cealaltă echipă din Milano, AC Milan: "Nu au avut pe nimeni precum Adrien Rabiot, chiar dacă piața transferurilor rămâne un amestec dezamăgitor".