Această ediție a campionatului italian (Serie A) a început prost pentru antrenorul român, care a suferit a doua înfrângere în primele trei etape, de data aceasta în derby-ul cu Juventus, scor 4-3. Presa din Peninsulă notează că scaunul tehnicianului se clatină serios, iar conducerea i-a fixat deja un termen limită pentru a redresa situația.



Verdict la final de septembrie



Eșecul de pe "Allianz Stadium", decis de un gol marcat de Adzic în minutele finale, a adâncit criza la Inter după despărțirea de Simone Inzaghi. Cu două înfrângeri consecutive, nerazzurrii și-au compromis deja serios șansele la titlu, iar principalul vizat este tehnicianul român.



Potrivit jurnaliștilor italieni de la calciotoday.i, deși președintele Marotta nu va lua decizii pripite, răbdarea nu este nelimitată. Conducerea clubului ar fi decis ca finalul lunii septembrie să fie momentul în care se va trage linie și se va face o primă evaluare a mandatului lui Chivu. Până atunci, fostul căpitan al naționalei Românieieste obligat să obțină rezultate imediate.



"Luna septembrie va fi decisivă", notează publicația italiană citată mai sus



Primul test de foc pentru Chivu va fi chiar miercuri, 17 septembrie, când Inter debutează în grupele Champions League împotriva celor de la Ajax. Meciul reprezintă debutul european al românului pe banca tehnică a nerazzurrilor și ar putea cântări decisiv în viitorul său la echipă, oferindu-i șansa de a calma rapid spiritele după a doua înfrângere din campionat.

