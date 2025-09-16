Nerazzurrii se vor duela cu Ajax, formația care l-a adus pe Cristi Chivu în fotbalul mare.

David Endt: ”Chivu e un lider înnăscut!”

David Endt, fostul team-manager de la Ajax Amsterdam, a acordat un interviu în presa italiană în care a vorbit despre începuturile lui Cristi Chivu în fotbalul mare. Endt a mărturisit că fostul lider al echipei naționale s-a confruntat cu unele probleme în primul său an la Ajax.

”Chivu e un lider înnăscut. Un băiat mai mult decât carismatic. Un jucător cu adevărat valoros, care dădea totul pe teren și era mereu gata să-și ajute colegii de echipă. Avea doar 19 ani când a ajuns la Ajax, iar în primele trei luni a locuit într-un hotel. Pentru un tânăr de vârsta aceea era destul de stresant. Asta l-a făcut pe Chivu să sufere puțin de singurătate”, a spus Endt pentru Tuttosport.

Endt a dezvăluit un episod petrecut la scurt timp după transferul lui Chivu la Ajax, care l-a făcut pe oficialul ”lăncierilor” să se convingă de fotbalistul român: ”Am mers imediat în vestiar ca să-l încurajez, dar orice aș fi spus n-ar fi ajutat cu adevărat. Era disperat, voia să se afirme la acest club, era înnebunit după Ajax, era visul lui. Însă, tocmai de acolo a ieșit la iveală și mai mult latura lui umană”.

David Endt: ”Mi-ar fi plăcut să-l văd pe Chivu mai întâi la Ajax!”

Încă de pe atunci, David Endt s-a arătat convins că Cristi Chivu va fi un antrenor mare, având în vedere cum, deși la acea vreme era un jucător la început de drum, Chivu asimila tot ce însemna fotbal. De altfel, Endt a mărturisit că antrenorul român a luat decizia corectă atunci când a hotărât să înceapă antrenoratul la juniori, însă susține că s-ar fi bucurat să îl vadă pe banca lui Ajax.

”Privind în urmă, era clar că putea deveni un antrenor excelent. Întotdeauna a vrut să învețe, trăia pentru fotbal, și nu e o coincidență că a început la echipele de tineret — acolo înveți cel mai bine meseria. Știu că au existat unele contacte cu Ajax în trecut, dar el își dorea să fie antrenor principal.

A ales Parma, iar acum este la Inter. Sunt doar pe jumătate fericit, pentru că mi-ar fi plăcut să-l văd mai întâi la Ajax, dar îi doresc un sezon grozav alături de nerazzurri”, a adăugat fostul oficial de la Ajax.

