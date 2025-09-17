Tehnicianul român i-a luat apărarea portarului Yann Sommer, aspru criticat după înfrângerea cu 3-4 din derby-ul cu Juventus, și a anunțat că elvețianul va fi titular și în meciul de gală cu "lăncierii".



Chivu: "Nu-l arăt cu degetul pe Sommer"



Chestionat în legătură cu situația portarului său, Chivu a oferit un răspuns ferm și a explicat de ce nu se lasă influențat de presiunea mediatică. Antrenorul a subliniat că principiile sale sunt mai presus de greșelile de moment și că atitudinea este cea care contează.



"Nu-l schimb pe Sommer doar pentru că vor oamenii asta. Acestea sunt principiile după care mă ghidez. Cu toții facem greșeli. Eu nu fac schimbări pentru erori fizice sau mentale, ci din cauza comportamentului, atunci când nu există o atitudine corectă față de colegi, de club și de viața de la vestiar. Sommer oferă multe din acest punct de vedere și va continua să o facă. Nu trebuie arătat cu degetul. Nu am nicio intenție să fac asta. El rămâne în poartă. Îl respect", a spus Chivu, citat de TMW.



Antrenorul nerazzurrilor a oferit și o veste proastă legată de golgheterul Lautaro Martinez: "Lautaro nu s-a antrenat astăzi din cauza unei mici probleme. Vom vedea mâine dacă va putea juca".

