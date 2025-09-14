Inter s-a văzut condusă de două ori, după ce Juventus a marcat prin Lloid Kelly și Kenan Yildiz, însă în ambele ocazii a revenit grație golurilor lui Hakan Calhanoglu.

Gazzetta dello Sport: "Unde sunt ideile noi ale lui Chivu?"



Trupa lui Chivu a sperat chiar la o victorie după ce în minutul 76 a făcut 3-2 prin Marcus Thuram. Fratele atacantului de la Inter, Kephren Thuram, a egalat la 3 în minutul 83, iar tânărul muntenegrean Vasilije Adzic (19 ani) a dat lovitura în prelungiri pentru Juventus.



După eșecul de la Torino au apărut și primele critici mai puternice pentru Chivu de când a preluat Inter. Gazzetta dello Sport l-a notat doar cu 5 pe antrenorul român.



"Chivu a ales veteranii lui Inzaghi, dar nu a reușit să le vadă declinul. Nu a reușit nici să intre în mintea echipei, a unor jucători distrași. Unde sunt ideile noi?", a scris Gazzetta dello Sport.

Cea mai mică notă de pe teren a primit-o portarul lui Inter, Yann Sommer (4), considerat vinovat pentru încasarea a două goluri. Nici starul Lautaro Martinez nu a impresionat, fiind notat cu 4,5 și descris drept "prizonierul lui Bremer".



Primul 11 al lui Inter în derby-ul cu Juventus: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Thuram, Martinez



Chivu nu are startul dorit la Inter în Serie A. Deși a debutat cu o victorie clară, 5-0 contra lui Torino, au urmat două eșecuri: 1-2 împotriva lui Udinese și 3-4 contra lui Juventus.



Pentru Inter urmează primul meci din faza principală UEFA Champions League, pe terenul lui Ajax Amsterdam, miercuri, de la ora 22:00.

Chivu respinge "fantoma" finalei Champions League



Întrebat dacă finalul de meci are vreo legătură cu o posibilă traumă rămasă după finala Ligii Campionilor, tehnicianul a fost tranșant și a respins vehement ideea.



"Nu, nu are nicio legătură. Trebuie să înțelegem momentele și să facem lucrurile bine, nu frumos. Băieții au uitat meciul acela și îmi demonstrează zilnic asta, muncind din greu. Nu putem uita ce am făcut azi, în ultimii 20 de ani nu am mai văzut o asemenea prestație aici. Am pierdut, dar performanța rămâne", a transmis antrenorul.



Deși Inter are un start fals de sezon, cu două înfrângeri în primele trei etape, Chivu rămâne optimist. "Sunt încrezător, pentru că la asemenea prestații viitorul nu mă îngrijorează. Trebuie doar să găsim acel pragmatism", a încheiat românul, care a oprit și o polemică legată de atacantul Marcus Thuram (care ar fi fost surprins zâmbind la finalul meciului): "Haideți să încetăm cu polemicile, nu fac bine nimănui. Pe mine mă interesează atitudinea echipei, care azi a fost cea corectă".

