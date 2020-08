'Gradinita' FCSB-ului, rapusa de o 'echipa ruginita'! CFR Cluj nu e vazuta cu ochi buni inaintea meciului DECISIV cu Craiova: "Au suferit cu o echipa de bebelusi!"

CFR Cluj s-a impus in deplasare la FCSB, scor 2-0.

Clujenii au castigat si returul din playoff in fata FCSB-ului si merg la Craiova in ultima etapa pentru duelul decisiv al sezonului. Meciul cu Universitatea se va juca cu titlul pe masa, iar echipa antrenata de Dan Petrescu nu este vazuta cu ochi buni.

Gabi Balint a remarcat un CFR Cluj care s-a chinuit cu o 'echipa de bebelusi' a FCSB-ului in meciul de aseara si spune ca formatia lui Dan Petrescu nu mai are aceeasi capacitate de concentrare si nici prospetime de care dadea dovada in trecut.

"CFR a demonstrat ca a suferit la finalizare din punct de vedere al concentrarii, nu din alta cauza, cu o echipa e bebelusi, care a fost FCSB.

A tras doua suturi pe poarta, si alea in repriza a doua. Doua (n.r. goluri) din doua, deci eficienta suta la suta. Problema e ca nu o vad bine pe CFR, sincer. Mi se pare o echipa ruginita, se straduiesc, isi doresc, dar nu mai e echipa proaspata, nu mai e echipa care facea pressing, se vede ca o echipa obosita.

Aici, din punctul asta de vedere, Craiova cred ca are o sansa in plus. A demonstrat ca e mult mai in forma decat CFR de la reluarea campionatului, plus ca vine mult mai odihnita si are o sansa jucand si pe teren propriu, categoric.

Dan Petrescu e in continuare absent de la echipa, deci nu cred ca va fi nici luni, nu s-a antrenat cu echipa, nu participa, e greu", a spus Gabi Balint la Digi Sport.

