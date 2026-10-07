Spre surprinderea tuturor, Marius Baciu a fost numit la FCSB înainte de ultimele etape din sezonul precedent. Deși a dus-o pe formația patronată de Gigi Becali în cupele europene, ceea ce a urmat a dezamăgit.

Marius Baciu iese la atac după ce a fost linșat în perioada FCSB

FCSB a fost eliminată de Auda din turul doi preliminar UEFA Conference League, iar ulterior a scăzut turația și în campionat. Au urmat cinci meciuri consecutive fără victorie, iar 0-5 cu Universitatea Craiova a dus la o decizie clară: Marius Baciu, out!

În perioada în care era tehnician la cea mai titrată echipă din SuperLiga, Baciu a fost criticat dur de către Lovin. Fostul mijlocaș era sceptic vizavi de calitățile tehnicianului, în condițiile în care cei doi au colaborat, pentru o scurtă perioadă de timp, la Concordia Chiajna.

Rămas fără contract, Marius Baciu a ținut să vorbească în critici duri despre fostul său elev. Totodată, antrenorul a amintit și de scandalul „bricheta” din fotbalul românesc.

„Lui Lovin nici nu mai vreau să-i răspund niciodată, decât același lucru pe care i l-am spus acum 10-15 ani la Chiajna, că e un căcăcios. Atunci i-am spus asta după un joc în care nu s-a achitat de sarcini. El fiind suspendat, l-am băgat pe Vasile Maftei și l-am lăsat în continuare pe Maftei. Lotul îl anunțasem după aceea, nu era în capul meu să nu-l bag în lot. Rezervă era sigur.

Mi-a zis că merge la primar, i-am zis să se ducă liniștit. Au mai fost 8 meciuri din acel sezon și imediat a apărut discuția asta, că l-am făcut căcăcios, s-a dus la primar și asta a fost. Așa om răutăcios nu cred că merita să poarte tricoul Stelei pe el! Uite așa se întoarce Didi Prodan în mormânt!

Nu mi-aș permite niciodată să vorbesc așa urât de un fotbalist, indiferent de generație. Mi-a și spus că suntem prieteni... nu am fost niciodată. L-am respectat pentru că a fost jucătorul Stelei. Nu o să vorbesc niciodată urât despre un jucător al Stelei. Nu ai cum să vorbești așa ceva, cu atâta răutate. El să fie sănătos, să vorbească în continuare, dar nu îi stă bine să vorbească așa.

Tot ce îmi amintesc despre el este când i-a dat cu bricheta în cap și s-a dus imediat la arbitru. Aruncă bricheta afară și continuă meciul. Așa trebuie să facă un jucător al Stelei.

Accept critica, dar fără ură. Atâta dușmănie și atâta ură, ce să-i răspund? Atunci a făcut tot el un circ, că de ce nu sunt eu în lot, pentru că nu vreau eu să fii în lot. Și am terminat discuția”, a spus Marius Baciu, la Prima Sport.