Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB după accidentarea suferită în eșecul umilitor administrat de Universitatea Craiova, 0-5.

Denis Drăguș, înapoi la antrenamentele FCSB-ului

„Back in business (n.r.- Înapoi la treabă)” a transmis FCSB într-o postare pe rețelele sociale, atașând poze cu Denis Drăguș în timp ce se pregătea.

Pentru FCSB urmează meciul de pe teren propriu cu Oțelul Galați (10 octombrie). Cel mai probabil, Drăguș va fi menajat de Laurențiu Reghecampf pentru a nu risca o recidivă.

Revenirea atacantului

Decarul fostei campioane va reveni, în mod normal, în duelul FC Voluntari - FCSB de pe 19 octombrie.

Dacă nu intervine ceva neprevăzut, Drăguș va fi titular în derby-ul FCSB - Rapid (26 octombrie).

FCSB traversează una dintre cele mai slabe perioade din propria istorie. Echipa a ajuns pe locul 11 în Superligă, după patru înfrângeri și doar un egal în precedentele cinci confruntări.