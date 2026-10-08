Capul de afiș al rundei cu numărul 13 va fi derby-ul dintre FCSB și Rapid, care se va disputa luni, 26 octombrie, pe Arena Națională, stadionul pe care fosta campioană a României joacă pe teren propriu, după ce acesta a fost indisponibil o bună perioadă de timp.
Sâmbătă, pe 25 octombrie, Dinamo va juca în Gruia cu CFR Cluj, iar Universitatea Craiova ar urma să primească vizita celor de la Sepsi OSK.
Luna noiembrie va începe cu un alt meci ”de foc”. Duminică, pe 1 noiembrie, se va disputa un alt derby, între Universitatea Cluj și FCSB, două dintre echipele cu pretenții din campionatul nostru.
Programul etapei a 13-a din Superliga României:
Vineri, 23 octombrie
- Ora 18.00 FC Botoşani - Petrolul Ploieşti
- Ora 21.00 Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj
Sâmbătă, 24 octombrie
- Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Voluntari
- Ora 21.00 CFR 1907 Cluj - Dinamo
Duminică, 25 octombrie
- Ora 16.30 FC Argeş - UTA Arad
- Ora 19.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Universitatea Craiova
Luni, 26 octombrie
- Ora 18.00 Farul Constanţa - Oţelul Galaţi
- Ora 21.00 FCSB - FC Rapid
Programul etapei a 14-a din Superliga României:
Vineri, 30 octombrie
- Ora 20.30 Petrolul Ploieşti - CFR 1907 Cluj
Sâmbătă, 31 octombrie
- Ora 15.30 Oţelul Galaţi - Sepsi OSK Sf. Gheorghe
- Ora 18.00 FC Voluntari - Farul Constanţa
- Ora 21.00 Dinamo - UTA Arad
Duminică, 1 noiembrie
- Ora 18.00 Universitatea Craiova - FC Botoşani
- Ora 21.00 Universitatea Cluj - FCSB
Luni, 2 noiembrie
- Ora 18.00 Corvinul Hunedoara - FC Argeş
- Ora 21.00 FC Rapid - FK Csikszereda Miercurea Ciuc