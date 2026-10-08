Capul de afiș al rundei cu numărul 13 va fi derby-ul dintre FCSB și Rapid, care se va disputa luni, 26 octombrie, pe Arena Națională, stadionul pe care fosta campioană a României joacă pe teren propriu, după ce acesta a fost indisponibil o bună perioadă de timp.

Sâmbătă, pe 25 octombrie, Dinamo va juca în Gruia cu CFR Cluj, iar Universitatea Craiova ar urma să primească vizita celor de la Sepsi OSK.

Luna noiembrie va începe cu un alt meci ”de foc”. Duminică, pe 1 noiembrie, se va disputa un alt derby, între Universitatea Cluj și FCSB, două dintre echipele cu pretenții din campionatul nostru.

Programul etapei a 13-a din Superliga României:

Vineri, 23 octombrie

Ora 18.00 FC Botoşani - Petrolul Ploieşti

Ora 21.00 Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj

Sâmbătă, 24 octombrie

Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Voluntari

Ora 21.00 CFR 1907 Cluj - Dinamo

Duminică, 25 octombrie

Ora 16.30 FC Argeş - UTA Arad

Ora 19.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Universitatea Craiova

Luni, 26 octombrie

Ora 18.00 Farul Constanţa - Oţelul Galaţi

Ora 21.00 FCSB - FC Rapid

Programul etapei a 14-a din Superliga României:

Vineri, 30 octombrie

Ora 20.30 Petrolul Ploieşti - CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 31 octombrie

Ora 15.30 Oţelul Galaţi - Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Ora 18.00 FC Voluntari - Farul Constanţa

Ora 21.00 Dinamo - UTA Arad

Duminică, 1 noiembrie

Ora 18.00 Universitatea Craiova - FC Botoşani

Ora 21.00 Universitatea Cluj - FCSB

Luni, 2 noiembrie