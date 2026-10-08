OFICIAL Fostul antrenor de la FCSB a semnat cu noua sa echipă: ”Bun venit!”

Fostul antrenor de la FCSB a semnat cu noua sa echipă: ”Bun venit!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Marius Baciu (51 de ani) a plecat de la FCSB după rezultatele modeste din ultimele etape.

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Marius BaciuFCSBFC Păușești-OtăsăuSorin Bucuroaia
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Cu un singur punct în ultimele cinci runde, FCSB a decis să facă o schimbare la nivelul staff-ului tehnic, astfel că Marius Baciu, adus pe finalul sezonului precedent, a fost înlocuit de Laurențiu Reghecampf (51 de ani).

Alături de fostul antrenor de la FCSB au plecat și cei din staff-ul său. Sorin Bucuroaia, care a fost secundul lui Baciu la fosta campioană a României, nu a stat foarte mult timp fără echipă și a fost deja prezentat oficial.

Acesta a revenit la Păușești Otăsău, în Liga 3, acolo unde a mai activat alături de Marius Baciu. De această dată, Bucuroaia va fi antrenor principal.

Fostul secund al lui Marius Baciu, Sorin Bucuroaia, prezentat la FC Păușești Otăsău

"FC Păușești Otăsău are un nou antrenor principal, dar și un om care cunoaște foarte bine această echipă și această familie!

Suntem bucuroși să anunțăm revenirea lui Sorin Bucuroaia pe banca tehnică a echipei noastre!

Alături de echipă, Sorin Bucuroaia a contribuit la promovarea din Liga a IV-a în Liga a III-a, dar și la câștigarea Cupei României faza județeană Vâlcea, urmată de triumful în Cupa României faza regională.

Acum, revine la FC Păușești Otăsău după o perioadă în care a activat la FCSB, în calitate de antrenor secund, experiență care îi oferă un plus important de cunoștințe, informații și experiență pe care suntem convinși că le va pune în slujba echipei noastre.

Un om care știe ce înseamnă FCPO. Un antrenor care știe drumul spre performanță. Îi urăm bun venit din nou în familia FC Păușești Otăsău și îi dorim mult succes în noul mandat! Împreună mai puternici!", a transmis clubul.

În acest sezon, pe banca lui FCSB a adunat patru victorii, trei remize și șase înfrângeri în 13 meciuri.

Marius Baciu a fost înlăturat de la FCSB după ce a ajuns la patru eșecuri și o remiză în ultimele cinci etape din Superliga. Cea mai drastică înfrângere a fost chiar în ultima etapă, 0-5 pe terenul campioanei Craiova.

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