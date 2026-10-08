Legenda FCSB, verdict despre Laurențiu Reghecampf! Ce se întâmplă în vestiar

Legenda FCSB, verdict despre Laurențiu Reghecampf! Ce se întâmplă în vestiar Superliga
Alexandru Hațieganu
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Dublul campion cu FCSB a analizat revenirea antrenorului Laurențiu Reghecampf (51 de ani) în tabăra roș-albaștrilor. 

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Dorin GoianFCSBSuperligaLaurentiu Reghecampf
Din articol

Dorin Goian (45 de ani), campion cu FCSB în 2005 și 2006, s-a arătat încrezător în privința faptului că Laurențiu Reghecampf este antrenorul potrivit pentru a redresa situația fostei campioane a României. 

Dorin Goian, credit pentru Laurențiu Reghecampf la FCSB

Fostul fundaș central al roș-albaștrilor a susținut că Laurențiu Reghecampf știe să țină vestiarul unit în momente grele și este capabil să se impună în fața propriilor elevi. 

„Le văd pe Dinamo și pe Universitatea Craiova, luptându-se la campionat. Și pe Rapid. De ce nu? Mi se pare o echipă schimbată cu Daniel Pancu pe bancă, schimbată în bine. Dar tot Craiova are prima șansă la câștigarea campionatului.

Sunt curios cum va arăta FCSB după venirea lui Reghecampf. Cu siguranță va juca mai bine. Nu cred că poate juca mai slab ca înainte. Reghe e un antrenor cu experiență, știe să lucreze cu jucătorii și știe ce presiune e acolo. Ne așteptăm cu toții la rezultate din ce în ce mai bune și să reintre în zona de play-off.

Goian: „Reghe e un antrenor care știe să țină vestiarul”

Va fi o schimbare de atitudine din partea jucătorilor. Reghe e un antrenor care știe să țină vestiarul când lucrurile scapă de sub control și e un antrenor care știe să dea cu pumnul în masă atunci când trebuie. E clar că, ușor-ușor, va veni o îmbunătățire în jocul echipei, așa cum se dorește”, a declarat Dorin Goian, potrivit gsp.ro

Dorin Goian

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Reghecampf, un antrenor care a scris istorie la FCSB

Laurențiu Reghecampf a pregătit-o pe FCSB în alte două mandate: mai 2012 - mai 2014 și decembrie 2015 - mai 2017.

În prima sa perioadă, Reghecampf a cucerit de două ori Liga 1, o dată Supercupa României și o dată Cupa Ligii. A ajuns până în optimile Europa League, unde a fost eliminat de Chelsea, și s-a calificat în grupele Champions League. 

Mandatul secund al tehnicianului a fost lipsit de trofee și a adus doar o calificare în faza grupelor din Europa League. 

FCSB traversează una dintre cele mai slabe perioade din propria istorie. Echipa a ajuns pe locul 11 în Superligă, după patru înfrângeri și doar un egal în precedentele cinci confruntări. 

Debutul celui de-al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB va avea loc pe Arena Națională, sâmbătă, pe 10 octombrie, contra Oțelului Galați. 

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