Ce surpriză! Fostul antrenor al Craiovei, șomer, a încercat să ia locul lui „Reghe“ la Esperance

Ce surpriză! Fostul antrenor al Craiovei, șomer, a încercat să ia locul lui „Reghe“ la Esperance Fotbal extern
Amir Kiarash
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Plecarea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) de la o formație importantă, care plătește bine, a devenit o ocazie de care a încercat să profite un fost antrenor al Universității Craiova.

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Laurențiu Reghecampf a acuzat lipsa de respect, spunând că a fost neplătit de când a bătut palma cu Esperance Tunis în iunie, dar această grupare e una care beneficiază de o imagine bună în lumea fotbalului.

O dovadă, în acest sens, e și faptul că, de când „Reghe“ a dat bir cu fugiții, pentru a prelua FCSB, pe adresa clubului tunisian au ajuns o grămadă de CV-uri din partea unor antrenori dornici de a reveni în circuit. Potrivit jurnaliștilor arabi, printre aceștia s-a aflat și bulgarul Ivaylo Petev (51 de ani), fost antrenor al Universității Craiova din perioada 2023-2024.

Ivaylo Petev, șomer din 2025, a vrut la Esperance Tunis

Ziariștii tunisieni au dezvăluit că pe lista scurtă a șefilor lui Esperance, pentru înlocuirea lui Reghecampf, s-a aflat și bulgarul Petev. Avantajele numirii sale? Ar fi venit din postura de antrenor liber de contract și, comparativ cu principalii săi contracandidați, avea cele mai mici pretenții financiare.

Chiar și așa, șefii lui Esperance au sărit peste varianta Ivaylo Petev, descurajați fiind de rezultatele sale recente. Bulgarul a lucrat ultima dată în Emirate, la Bani Yas, unde a avut un bilanț catastrofal: 6 meciuri, 0 victorii, 1 egal, 5 înfrângeri, golaveraj 2-11! După ce s fost dat afară de Bani Yas, în septembrie 2025, Ivaylo Petev a fost înlocuit de Daniel Isăilă (54 de ani). Acesta a „reparat“ situația dezastruoasă „moștenită“ de la Petev și a izbutit salvarea de la retrogradare la capătul sezonului 2025-2026.

Înlocuitorul lui Reghecampf, background de Real Madrid

Revenind la Esperance Tunis, clubul a ajuns deja la un acord cu succesorul lui Reghecampf. În proporție de 99%, acesta va fi spaniolul Pablo Franco (46 de ani), liber de contract. Ibericul a mai lucrat în Africa, la formații precum MAS Fes (Maroc), AmaZulu FC (Africa de Sud) și Simba SC (Tanzania). La începuturile carierei sale, Pablo Franco a făcut parte din stafful tehnic al clubului Real Madrid, fiind specializat pe analiza echipelor adverse.

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