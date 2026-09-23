Chris Smalling (36 de ani), fost jucător la Manchester United în perioada iulie 2010 – august 2019, este la un pas să revină în Europa, după doi ani în care a evoluat în Arabia Saudită, la Al Fayha. Plecat de acolo, fundașul vrea, paradoxal, să își încheie cariera la cel mai înalt nivel și este dorit în La Liga.

După nouă sezoane la Manchester United și cinci la AS Roma, fostul internațional englez Chris Smalling a semnat la începutul lunii septembrie 2024 cu Al Fayha, formație din prima ligă a Arabiei Saudite.

Chris Smalling, dorit de Valencia, în La Liga

Fundașul cu două titluri în Premier League, dar și cu Europa League și Conference League în palmares, a debutat la Al Fayha cu un eșec umilitor suferit pe teren propriu contra lui Al Raed, scor 0-5, dar experiența lui în țările arabe a durat, până la urmă, doi ani.

În acest timp, fundașul a adunat 67 de meciuri, a marcat de patru ori și a oferit o pasă decisivă, dar acum Chris Smalling este foarte aproape să ajungă în La Liga, fiind dorit de Valencia!

Valencia, interesată de Chris Smalling, fostul fundaș de la Manchester United

”Liliecii” sunt a doua cea mai slabă echipă a campionatului, pe locul 19 din 20 de echipe, având doar 4 puncte acumulate în primele șapte runde. Valencia este la numai o lungime de Malaga, ultima clasată, dar tot la un punct de următoarele două clasate deasupra ei, Elche și Levante.

Valencia vrea să facă tot posibilul pentru a ieși din zona roșie, iar astfel știe că trebuie să aducă anumiți jucători pe anumite poziții. În acest moment conducerea se gândește la modul în care îl poate legitima pe Smalling.