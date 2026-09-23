Antrenorul secund al lui Elias Charalambous a invocat ”motive personale” și s-a întors deja în România. În prezent, acesta este liber de contract și ar putea face parte din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a spus că este gata să-l readucă pe fostul său colaborator în cazul în care noul antrenor va decide acest lucru. Acum, totul stă la mâna lui Laurențiu Reghecampf.

Gigi Becali, gata să-l readucă pe Mihai Pintilii la FCSB

”Reghe” îl cunoaște foarte bine pe fostul mijlocaș, cu care a lucrat în cea mai bună perioadă a sa la FCSB. În 2020, Pintilii s-a lăsat de fotbal și a devenit antrenor secund în cadrul clubului, iar de atunci a lucrat alături de mai mulți ”principali”.

„Dacă vrea Reghecampf, să vedem. Eu ce să fac? Din partea mea, dacă Reghecampf îl vrea pe Pintilii, îl luăm imediat. ﻿Deși el atunci nu a făcut bine când a plecat. A plecat Charalambous, dar a plecat și el... Nu știu, să vedem ce zice Reghecampf”, a spus Becali, potrivit digisport.ro.

Vestea vine după un start dezastruos de sezon pentru Levadiakos. Formația greacă a părăsit Cupa după un eșec la masa verde, iar ulterior a adunat patru înfrângeri și o remiză în primele cinci etape din campionat. Echipa lui Elias Charalambous este ultima din Super League, cu un singur punct și niciun gol marcat.

Pe lângă Mihai Pintilii, la Levadiakos au mai ajuns trei români în această vară - Alexandru Pantea și Octavian Popescu, împrumutați de la FCSB, și Adrian Șut, împrumutat de la Al Ain.