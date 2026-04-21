Rămasă fără antrenor după demiterea lui Burak Yilmaz, echipa la care evoluează Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș, ar fi decis să îl numească pe banca tehnică pe Mirel Rădoi, care ar fi încântat să facă pasul în Turcia, unde ar urma să încaseze 900.000 de euro anual.

Semne de întrebare despre instalarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep

Deși nu a fost făcut încă un anunț oficial în acest sens, turcii susțin că Rădoi și-a dat acordul și mai rămâne doar ca antrenorul să fie prezentat la echipă. După victoria cu Farul Constanța, scor 3-2, Rădoi a fost întrebat despre o eventuală plecare de la FCSB, însă antrenorul nu a oferit un răspuns clar.

Într-un editorial pentru Tekspor, jurnalistul turc Mustafa Teke a comentat venirea lui Mirel Rădoi la cârma lui Gaziantep. Teke susține că Alexandru Maxim și Deian Sorescu, cei doi jucători români de la Gaziantep, au avut un cuvânt important de spus în decizia luată de conducerea clubului.

”Schimbările de la Gaziantep sunt evidente după plecarea lui Burak Yılmaz. Energia de pe teren, modul în care jucătorii interacționează între ei și entuziasmul lor pentru joc s-au schimbat.

Această transformare, evidentă mai ales la Alexandru Maxim și Deian Sorescu, a avut un impact direct asupra moralului echipei. Îmbunătățirea prestațiilor lor nu a contribuit doar la nivel individual, ci a îmbunătățit considerabil și organizarea ofensivă a echipei. Când au obținut ce și-au dorit, și-au arătat cu adevărat identitatea pe teren în meciul cu Kayserispor.

Alegerea unui nou antrenor principal reprezintă, de asemenea, o parte importantă a acestei schimbări. Ajungerea la un acord cu antrenorul român Mirel Rădoi îmi arată că în cadrul clubului a început un nou capitol. Totuși, există un detaliu interesant care nu ar trebui trecut cu vederea. Pot spune că Maxim și Sorescu au avut o influență semnificativă asupra acestei decizii. Această situație, în opinia mea, demonstrează încă o dată cât de importantă este dinamica internă a echipei, la fel de mult ca și performanța de pe teren”, a spus jurnalistul turc Mustafa Teke într-un editorial scris în Tekspor.

Jurnalistul turc crede însă că influența pe care cei doi jucători români o au nu este neapărat una benefică și avertizează că o eventuală renaștere a echipei cu Mirel Rădoi pe bancă s-ar putea transforma rapid într-un eșec total.

”Talentul individual este important în fotbal, dar esența acestui joc este inteligența colectivă. Gaziantep trebuie să îmbrățișeze mai ferm această realitate. Nu știu ce va face noul antrenor, dar hai să ne bucurăm de ultimele patru meciuri.

Deși campionatul se apropie de final, situația actuală oferă speranțe pentru sezonul viitor. Totuși, există și o problemă îngrijorătoare: influența semnificativă a jucătorilor în alegerea antrenorului principal va crea, pe termen lung, o structură sănătoasă?

Un nou capitol s-ar putea deschide la Gaziantep. Dar pentru ca acest capitol să fie plin de succes durabil, nu este suficientă doar performanța de pe teren, ci este esențial și un echilibru intern corect în cadrul clubului. În caz contrar, renașterea de astăzi s-ar putea transforma mâine într-un nou declin”, a adăugat Teke.