Alex Dobre, „pedepsit” de Daniel Pancu! Ce se întâmplă cu starul Rapidului

Alex Dobre, „pedepsit” de Daniel Pancu! Ce se întâmplă cu starul Rapidului Superliga
SPORT.RO
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Daniel Pancu a luat o decizie nepopulară în cazul lui Alex Dobre.

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Din articol

Alex Dobre este, fără doar și poate, unul dintre liderii de la Rapid. Ajuns în Giulești în urmă cu două sezoane, atacantul a demonstrat că este peste nivelul SuperLigii.

Alex Dobre, „pedepsit” de Daniel Pancu

Contractul lui Alex Dobre cu Rapid este scadent în vara lui 2027, astfel că fanii au emoții în ceea ce privește prelungirea înțelegerii. Dacă nu se va ajunge la un consens, atacantul poate semna cu orice club în perioada de mercato de iarnă.

În prezent, jucătorul are o remunerație lunară de 12.000 de euro. Oficialii clubului i-au făcut o ofertă de prelungire cu un salariu de 15.000 de euro, însă Dobre nu a fost de acord cu cele oferite.

În consecință, Daniel Pancu l-a lăsat în afara echipei de start pentru a 3-a oară la rând pe Alex Dobre. În duelul cu Farul, cel mai valoros jucător al giuleștenilor se află doar pe banca de rezerve.

  • 3 milioane de euro este cota lui Alex Dobre, fiind cel mai valoros jucător al giuleștenilor
  • 90 de meciuri, 31 de goluri și o pasă decisivă a adunat atacantul în tricoul Rapidului
  • Musi dobre
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Echipele de start din Farul - Rapid

Farul: R. Munteanu - Dican, Aberdin, Pellegrini - Vînă, Nijike, Ahlinvi, Ganea - Radaslavescu, Alibec, Tănasă.b: Buzbuchi, Sîrbu, Bouzamoucha, Larie, Gustavo Marins, Kaminski, Țicu, Traore, N. Popescu, Goncear, Sylvestre, Grigoryan. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.

Rapid: Aioani - Pașcanu, Kramer, Sinyan - Onea, Bubanja, Grameni, R. Pop - Moruțan, Stojilkovic, Petrila. Rezerve: B. Ungureanu, Senciuc, Ciobotariu, Latif, Annan, Doumbia, Șucu, Kamara, Dobre, Celik, Vulturar, Kodor. Antrenor: Daniel Pancu.

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