FCSB ocupă locul șapte în clasamentul din Superliga României, cu 21 de puncte, în timp ce Corvinul Hunedoara este următoarea clasată, cu 19 puncte.

Sorin Cimpoca: ”Dacă vom reuși să câștigăm cu FCSB ar fi extraordinar!”

Sorin Cimpoca, președintele Corvinului Hunedoara, a prefațat partida cu FCSB și a mărturisit că se așteaptă la un meci extrem de complicat, chiar dacă gruparea antrenată de Laurențiu Reghecampf vine după două înfrângeri la rând și se confruntă cu probleme de lot.

Oficialul Corvinului are mare încredere în echipa lui Florin Maxim și se așteaptă ca hunedorenii să evite un eșec în fața lui FCSB.

”Ne așteaptă un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună, știm lotul și valoarea lui FCSB. Am pregătit și meciul de azi la fel ca pe oricare alt meci. Propunem un fotbal plăcut, nu vrem să ne apărăm și să mergem pe contraatac. Va fi un meci foarte dificil, dar niciodată nu știm ce se poate întâmpla. Avem încredere în băieți, Maxim a pregătit meciul foarte bine.

Vom vedea diseară ce va fi, dar suntem încrezători. Ei vin după un rezultat mai puțin plăcut, înfrângerea cu U Cluj, pentru ei contează orice punct pierdut. Noi nu avem presiune, vom juca deschis, tratăm meciul cu foarte mare seriozitate, dar se poate întâmpla orice, depinde de ce zi prinde fiecare echipă, depinde de mulți factori. Dacă ne vom clasa în prima jumătate a clasamentului va fi foarte bine. Dacă se poate mai mult, cu atât mai bine. Ar fi foarte bine dacă nu pierdem. Dacă vom reuși să câștigăm ar fi extraordinar”, a spus Sorin Cimpoca la VOYO SPORT LIVE.

Întrebat despre numeroasele absențe din lotul lui FCSB pentru meciul cu Corvinul Hunedoara, Cimpoca s-a arătat convins că Laurențiu Reghecampf va reuși să găsească cele mai bune soluții, având în vedere că FCSB are un lot numeros și valoros.

Printre jucătorii care nu vor fi disponibili în meciul de pe Arena Națională se numără Juri Cisotti, Arnold Garita, Vali Crețu și Ricardo Pădurariu.

”Sunt convins că Reghecampf va găsi soluții pentru lipsurile din această seară. FCSB are un lot valoros, are de unde să suplinească aceste lipsuri, cu siguranță Reghe va găsi cele mai bune soluții. Sunt jucători care au confirmat. Pădurariu a fost la noi anul trecut, a jucat toate meciurile, a fost un jucător exponențial. A avut și are o creștere foarte mare, ceea ce ne-a bucurat. Reghe va găsi soluții, au un lot numeros, valoros”, a adăugat Cimpoca.