Dezvăluiri incredibile din vestiarul lui FCSB: ”Gigi Becali m-a dezbrăcat: 'Bă, tată, tu nu ești gras!'”

Dezvăluiri incredibile din vestiarul lui FCSB: ”Gigi Becali m-a dezbrăcat: &#039;Bă, tată, tu nu ești gras!&#039;” Superliga
SPORT.RO
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Dezvăluiri halucinante din vestiarul lui FCSB.

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FCSBGigi BecaliAdi PopaMihai StoicaMM Stoica
Din articol

Adi Popa, fostul jucător de la FCSB, a făcut dezvăluiri uluitoare din perioada în care a fost jucător la echipa patronată de Gigi Becali.

Adi Popa: ”Nea Gigi a venit odată la teren, m-a dezbrăcat, s-a uitat la mine și mi-a zis: «Păi, tată, tu nu ești gras!»”

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”Motoreta” susține că Mihai Stoica încerca să influențeze primul ”11” al echipei adăugându-le jucătorilor kilograme ”din pix”. Rapoartele erau transmise către patronul Gigi Becali, care, la rândul său, îi transmitea antrenorului ce jucători să lase pe bancă.

În a doua perioadă a lui Adi Popa la FCSB, pe banca tehnică se afla Bogdan Argeș Vintilă. Fotbalistul retras recent din activitate susține că și Harlem Gnohere a fost afectat de această practică.

Mai mult, Popa a relatat un episod în care a fost verificat chiar de către Gigi Becali, care a constatat personal dezinformarea care venea chiar din partea angajaților săi.

În perioada aceea, nea Gigi era dezinformat la maximum. Erau anumite persoane în club care nu mă doreau, ca să spun lucrurilor pe românește.

(n.r. Mihai Stoica?) Ai dat tu numele… Îmi modificau inclusiv kilogramele la cântar. Noi ne cântăream aproape săptămânal, cred că uneori chiar de două ori pe săptămână. Și, în funcție de cine se dorea să joace, de cine nu trebuia să joace, se treceau din pix trei kilograme în plus. Se întâmpla și cu mine, și cu Bizonul. Și nea Gigi ținea cont de toate astea, se uita.

(n.r. Adică spui că Mihai Stoica îți modifica pe hârtie greutatea de la cântar?) Eu nu am dovada concretă, pentru că nu i-am prins făcând lucrul acesta, dar, într-o discuție, Gigi Becali mi-a zis: «Păi, uite, ai trei kilograme în plus!». Și eu i-am răspuns: «Păi, n-am cum, că ieri am făcut cântarul!». El mi-a zis: «Uite, tată, a ajuns lista la mine și ai atâtea kilograme».

I-am spus că nu are cum să fie adevărat. Și nu cred că era altcineva din echipă care să-i fi trimis lista aceea. Și a venit odată la teren, m-a dezbrăcat, s-a uitat la mine și mi-a zis: «Păi, tată, tu nu ești gras!». «Cine v-a zis că sunt gras?».

(n.r. Cum adică te-a dezbrăcat?) Mi-a ridicat tricoul. «Ia, tată, ia să te văd!». S-a uitat la mine și a zis: «Ia uite, tu nu ești gras!». Și eu l-am întrebat: «Păi, cine v-a zis că sunt gras?». «Păi, ăștia așa mi-au zis, că ești gras!». Și atunci i-am zis: «Deci de-aia nu prind eu lotul, nu?»”, a spus Adi Popa la Digi Sport.

Adi Popa a semnat pentru prima dată cu FCSB în 2012 și a petrecut cinci ani la echipa lui Gigi Becali, pentru că în 2017 a făcut pasul în Anglia, la Reading. În 2019, Adi Popa s-a întors la FCSB, însă a rămas doar un sezon.

În 2021, Adi Popa a semnat cu CSA Steaua, clubul care a constatat vehement faptul că FCSB este continuatoarea de drept a câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986.

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