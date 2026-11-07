Meciul este programat de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Cum va arăta primul 11 al lui FCSB la meciul împotriva Corvinului

FCSB are probleme serioase de lot înaintea meciului cu Corvinul Hunedoara. Ambii fundași laterali titulari, Vali Crețu și Ricardo Pădurariu, sunt suspendați, iar Juri Cisotti și Arnold Garita s-au accidentat.

Din acest motiv, Laurențiu Reghecampf este forțat să improvizeze. Potrivit Fanatik, abia revenit după accidentare, Denis Drăguș va fi titular, iar Boutoutaou va fi și el aruncat în luptă încă din primul minut chiar dacă este primul meci de după accidentare.

Meriton Korenica revine și el în formula de start. Ștefan Târnovanu va sta în poartă, iar linia defensivă va fi formată din Joyskim Dawa și Andre Duarte în centru și Ronny Labonne și Luca Stancu în flancuri.

Echipa de start a lui FCSB la meciul cu Corvinul Hunedoara