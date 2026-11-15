Maghiarii au reacționat după debutul lui Marius Corbu la naționala României: ”Subiect tranșat definitiv!”

Maghiarii au reacționat după debutul lui Marius Corbu la naționala României: ”Subiect tranșat definitiv!” Nationala
SPORT.RO
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România s-a impus cu scorul de 2-1 în fața Poloniei în primul meci din luna noiembrie din Nations League.

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Marius CorbuRomaniaPoloniaUngariamaghiari
Din articol

Cu un singur meci rămas, cu Bosnia, tricolorii ocupă ultima poziție în Grupa 4 din Liga B.

Reacția maghiarilor după debutul lui Marius Corbu

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În returul cu Polonia, la echipa națională a debutat Marius Corbu, fotbalistul cu dublă cetățenie, româno-maghiară, de la Ferencvaros. Gică Hagi l-a trimis în teren pe Corbu în minutul 67, în locul lui Ianis Hagi.

Maghiarii au reacționat după debutul lui Marius Corbu la prima reprezentativă a României, iar cuvintele jurnaliștilor din țara vecină au fost destul de usturătoare. Având în vedere că a debutat la naționala României, Ungaria nu mai poate spera la înregimentarea fotbalistului.

Momente tensionate au avut loc sâmbătă seara, la partida dintre România și Polonia din Liga Națiunilor. Suporterii polonezi au scandat împreună cu fanii maghiari sloganul 'Ria, ria, Hungaria!', moment în care publicul român a reacționat cu fluierături și huiduieli puternice.

Meciul s-a încheiat cu victoria României, scor 2-1. Mijlocașul lui Ferencvaros, Marius Corbu, de origine ceangăiască și cu cetățenie maghiară, a debutat pentru echipa națională a României”, au scris maghiarii de la Magyar Namzet.

Maghiarii au reacționat și după ce Marius Corbu a explicat că nu a fost niciodată eligibil pentru reprezentativa maghiară: ”Fiind vorba despre prima sa apariție oficială pentru naționala de seniori a României, subiectul a fost tranșat definitiv: Corbu nu va mai putea evolua în viitor pentru naționala Ungariei”, a scris CsakFoci.

Ce condiții ar fi trebuit să îndeplinească Marius Corbu pentru a fi eligibil pentru naționala maghiară

Pentru a deveni eligibil pentru naționala Ungariei, Marius Corbu, care are dublă cetățenie româno-maghiară, ar fi trebuit să petreacă cinci ani consecutivi în campionatul din țara vecină, deoarece părinții sau bunicii săi nu s-au născut pe teritoriul Ungariei.

Corbu a evoluat din 2020 până în 2024 la Academia Pușcaș, însă, în vara anului 2024, s-a transferat în Cipru, la APOEL. S-a întors ulterior în Ungaria, în ianuarie 2026, la Ferencvaros, însă perioada petrecută la Academia Pușcaș nu este luată în considerare. Astfel, dacă va continua să evolueze neîntrerupt în campionatul Ungariei, Corbu ar fi putut deveni eligibil pentru naționala maghiară abia în 2031.

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