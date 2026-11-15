Tehnicianul spune că a urmărit partidele din prima ligă și a evidențiat travaliul atacantului bosniac în vârstă de 27 de ani, cotat la 2,2 milioane de euro, care contribuie constant și la faza defensivă.

„Uite, merg la meciuri și mă uit așa, cu ochiul unui antrenor. Sunt atacanți care nu prea coboară în apărare să facă deposedări sau să recupereze mingea. Lukić, efectiv, aleargă până la linia de fund, bagă alunecare, recuperează mingea, ajunge în atac. Adică, e un atacant foarte, foarte bun. Oportunist, are lovitura de cap foarte bună, știe să se plaseze. Eu nu prea l-am urmărit la Craiova, dar sunt curios, nu mai știu perioada lui la Craiova, pentru că nu a jucat foarte mult și a dat foarte puține goluri, dar aici, la U Cluj, e esențial pentru echipă și ajută foarte mult echipa”, a spus Cristi Dulca.

Ajuns la U Cluj în iulie 2025, liber de contract chiar de la Universitatea Craiova, Jovo Lukić a adunat 7 goluri și 4 pase decisive în 12 meciuri disputate în actuala ediție de Superliga. În toate competițiile acestui sezon, vârful are 11 reușite și 5 assist-uri în 16 apariții pentru formația clujeană, care ocupă locul 5 în clasament după 15 etape.