Tehnicianul spune că a urmărit partidele din prima ligă și a evidențiat travaliul atacantului bosniac în vârstă de 27 de ani, cotat la 2,2 milioane de euro, care contribuie constant și la faza defensivă.
„Uite, merg la meciuri și mă uit așa, cu ochiul unui antrenor. Sunt atacanți care nu prea coboară în apărare să facă deposedări sau să recupereze mingea. Lukić, efectiv, aleargă până la linia de fund, bagă alunecare, recuperează mingea, ajunge în atac. Adică, e un atacant foarte, foarte bun. Oportunist, are lovitura de cap foarte bună, știe să se plaseze. Eu nu prea l-am urmărit la Craiova, dar sunt curios, nu mai știu perioada lui la Craiova, pentru că nu a jucat foarte mult și a dat foarte puține goluri, dar aici, la U Cluj, e esențial pentru echipă și ajută foarte mult echipa”, a spus Cristi Dulca.
Ajuns la U Cluj în iulie 2025, liber de contract chiar de la Universitatea Craiova, Jovo Lukić a adunat 7 goluri și 4 pase decisive în 12 meciuri disputate în actuala ediție de Superliga. În toate competițiile acestui sezon, vârful are 11 reușite și 5 assist-uri în 16 apariții pentru formația clujeană, care ocupă locul 5 în clasament după 15 etape.
Assad Al-Hamlawi, pe placul lui Cristi Dulca
Chestionat de jurnalistul Andru Nenciu dacă în topul său se află Assad Al-Hamlawi, Cristi Dulca a confirmat aprecierea pentru vârful palestinian în vârstă de 26 de ani și pentru întregul lot al oltenilor. Adus de la Slask Wroclaw în iulie 2025 pentru un milion de euro, Al-Hamlawi are o cotă de piață de două milioane de euro și a marcat 7 goluri în 11 partide de campionat, plus alte 4 reușite în cupele europene.
„Da, îmi plac. La Craiova, toți, mulți jucători îmi plac de la Craiova. Adică au o echipă foarte bună. Am și zis-o în multe emisiuni, Craiova a construit, adică domnul Rotaru a construit în 10 ani și a cheltuit o grămadă, zeci de milioane, ca să-și creeze această echipă și au o echipă foarte bună. Anul trecut au câștigat toate trofeele, anul acesta la fel. Au menținut 90% din lot, nu știu, au plecat doi jucători parcă de la Craiova din lotul vechi și merg pe aceeași linie. Ca să îți construiești o echipă pentru titlu sau să joci în cupele europene, trebuie să ai o echipă puternică. La Craiova s-a construit acest lucru. Chiar îmi place Craiova foarte mult ca joc și ca exprimare”, a zis antrenorul despre formația care este lider în Superliga, cu 33 de puncte după 15 runde (la egalitate cu Dinamo).