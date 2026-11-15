Cum ar putea arăta grupa României în preliminariile EURO 2028

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România se gândește la preliminariile EURO 2028. E parte din urna a treia. Victoria cu 2-1 a României contra Poloniei a adus o mare bucurie pentru suporterii din țară, chiar dacă actuala campanie din sezonul de Liga Națiunilor este compromisă. Peste 46.000 de oameni au umplut sâmbătă seară Arena Națională și au așteptat cu sufletul la gură să afle cine va ieși învingător. S-au impus tricolorii lui Gică Hagi în cele din urmă, iar entuziasmul este accentuat, momentan, pentru următoarea campanie a preliminariilor EURO, pentru ediția de peste doi ani, din 2028. România, cu gândul la EURO 2028. Cum ar putea arăta grupa preliminariilor

România este sigură de prezența în urna a treia valorică a preliminariilor pentru Campionatul European, iar asta înseamnă că, pe lângă adversarul cel mai dificil din prima urnă, va întâlni o altă națională mai bine cotată, din urna a doua valorică. Football Meets Data a simulat o tragere la sorți, iar România a fost repartizată în Grupa D, alături de alte trei naționale. Din prima urnă a fost distribuită în aceeași grupă Danemarca, în timp ce din urna a doua a fost extrasă Țara Galilor. Fiind parte dintr-o grupă de patru naționale, din ultima urnă a fost distribuită Belarus. România, în grupă cu alte trei naționale în preliminariile EURO 2028

În preliminariile EURO 2028, vor exista atât grupe de patru, cât și grupe de cinci, iar specialiștii de la Football Meets Data o dau pe România aproape sigur într-o grupă de patru naționale. Grupele cu cinci echipe pot primi o singură națională care își va disputa meciurile din Nations League și în luna martie. Cum România este aproape sigură de participarea la barajul de menținere în Liga B, se încadrează în acest caz.

România - Polonia 2-1, în imagini

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