Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #11 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul dintre FCSB și Oțelul Galați va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Pe lista jucătorilor indisponibili pentru această partidă se regăsește și Denis Drăguș (27 de ani), fotbalistul transferat cu surle și trâmbițe de Gigi Becali în această vară ca înlocuitor pentru Daniel Bîrligea.

Laurențiu Reghecampf a anunțat când revine Denis Drăguș după accidentare

Accidentat în ultima etapă, înainte de meciurile echipelor naționale, Drăguș nu s-a recuperat nici până acum, dar staff-ul tehnic este optimist în ceea ce-l privește, spune Laurențiu Reghecampf (51 de ani) înainte de partida cu Oțelul.

„Avem un plan de recuperare pentru Denis Drăguș, împreună cu doctorul și fizioterapeuții, preconizăm ca săptămâna viitoare să fie în lotul pentru meciul cu Voluntari, dacă toate lucrurile vor decurge așa cum au decurs săptămâna aceasta.

El a avut parte și de două antrenamente cu echipa, deci în momentul de față suntem foarte fericiți cu ceea ce a lucrat staff-ul medical cu el”, a spus Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă.

FCSB traversează una dintre cele mai slabe perioade din propria istorie. Echipa a ajuns pe locul 11 în Superligă, după patru înfrângeri și doar un egal în precedentele cinci confruntări.

„Back in business (n.r.- Înapoi la treabă)” a transmis FCSB într-o postare pe rețelele sociale, atașând poze cu Denis Drăguș în timp ce se pregătea.