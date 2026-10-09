Anunţul vine la mai puţin de doi ani după ce Grupul Friedkin (TFG), cu sediul în SUA a cumpărat Everton de la fostul proprietar Farhad Moshiri în decembrie 2024, preluând astfel controlul asupra unui club care se lupta cu dificultăţile financiare şi cu o perioadă prelungită de instabilitate.

De atunci, TFG a supervizat mutarea lui Everton pe Hill Dickinson Stadium şi a făcut demersuri pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare a clubului.

Clubul Everton e din nou scos la vânzare!

”Când TFG a devenit proprietarul lui Everton, clubul se confrunta cu incertitudinea financiară şi cu provocările atât pe teren, cât şi în afara sa”, au precizat proprietarii într-o declaraţie, adăugând că prioritatea imediată a fost asigurarea stabilităţii, a investiţiilor şi a sprijinului necesare pentru asigurarea viitorului clubului, inclusiv în ceea ce priveşte finalizarea construcţiei stadionului.

”Odată ce fundaţia este asigurată, acum este momentul potrivit pentru a lua în considerare capitolul următor pentru Everton”, au mai transmis proprietarii clubului englez, potrivit Agerpres.

Grupul TFG a precizat că va lua în considerare acele propuneri de la părţile care pot construi în continuare progresului deja obţinut de la preluarea clubului şi a mai adăugat că va continua să sprijine clubul pe teren şi în afara sa pe durata întregului proces.

Decizia TFG survine după perioada de transferuri din această vară, care, potrivit mediei britanice, a atras critici din partea suporterilor.

Everton a generat venituri suficiente din vânzarea de jucători, dar a făcut investiţii limitate în ceea ce priveşte lotul de jucători.

TFG, care deţine de asemenea şi clubul italian AS Roma şi echipa franceză AS Cannes, a comunicat că a angajat banca de investiţii Moelis & Company să asigure consilierea necesară pe durata acestui proces.

Totodată, grupul TFG şi Everton au menţionat că deocamdată nu vor face niciun comentariu pe durata derulării acestui demers.