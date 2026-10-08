Sub comanda „Regelui”, România a obținut o singură victorie, în amicalul cu Țara Galilor, iar „tricolorii” au pierdut toate cele patru meciuri din UEFA Nations League. În urma acestor rezultate, viitorul lui Hagi la națională a intrat în discuție. FRF și-a reafirmat însă sprijinul pentru selecționer, care a anunțat că își va clarifica situația în perioada următoare.

Ciprian Marica: „Hagi e văzut ca un salvator. Nu-l mișcă nimeni de acolo”

În direct la VOYO SPORT LIVE, Ciprian Marica a vorbit despre situația lui Hagi și consideră că fostul mare internațional va continua pe banca României. Fostul atacant a pus această situație și pe seama faptului că responsabilitatea pentru rezultatele naționalei ajunge în principal la selecționer.

„Mai are contract 2 ani de zile. Nu cred că îl va mișca cineva de acolo. E văzut Gică Hagi ca un salvator. Acum, el ar fi trebuit să vină pe fondul unui fotbal sănătos. Din păcate, sistemul pe care îl propunem de ani de zile este unul care nu-ți produce nimic. Noi așteptăm o generație, nu producem. O așteptăm să vină din cer, să se nască un Popovici ca la înot, să ne scoată, să fie MVP și să tragem de pe urma lui”, a spus Ciprian Marica.

România mai are două partide în această ediție de Nations League. Pe 14 noiembrie, „tricolorii” vor primi vizita Poloniei, de la ora 21:45, iar trei zile mai târziu vor juca în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, tot de la 21:45. Ambele partide vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.