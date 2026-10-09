Edi Iordănescu confirmă și poate da lovitura carierei: "M-au contactat recent"

Edi Iordănescu confirmă și poate da lovitura carierei: &quot;M-au contactat recent&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
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Edi Iordănescu (48 de ani) ar putea reveni în antrenorat, după ce în ultimele săptămâni a primit mai multe propuneri din străinătate.

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Edi Iordănescu ar fi dorit pe banca naționalei Bulgariei, în funcția de selecționer, însă o altă destinație ar putea fi campionatul Arabiei Saudite. Într-un interviu acordat pentru presa saudită, Iordănescu a confirmat că a fost contactat de două cluburi din Saudi Pro League.

Edi Iordănescu confirmă că are propuneri din Arabia Saudită. Merge la Al Ahli?

Confirmarea vine după ce presa saudită a scris că Edi Iordănescu se află pe lista colosului Al Ahli, care se pregătește să se despartă de actualul antrenor, Marino Pusic. După cum Sport.ro a scris, colosul din Arabia Saudită e gata să îi achite clauza de reziliere în valoare de 3,5 milioane de euro.

"Am primit telefoane de la două cluburi din campionatul Arabiei Saudite. Primul m-a contactat în urmă cu trei săptămâni, iar al doilea recent, însă deocamdată nimic nu este clar. Păstrarea confidențialității ține de respect, profesionalism și de respectarea standardelor profesionale față de toate părțile implicate.

Ceea ce s-a întâmplat în fotbalul saudit este cu adevărat remarcabil. Campionatul s-a dezvoltat semnificativ, nu doar în ceea ce privește investițiile și vizibilitatea internațională, ci și la nivelul competitivității, ambiției și culturii fotbalistice în general. Este un campionat cu un nivel ridicat de competitivitate și cu ambiții tot mai mari.

Am încredere în experiența mea, în metodologia mea de lucru și în staff-ul meu și cred că avem capacitatea de a construi o echipă competitivă și de a obține rezultate importante atunci când ne sunt oferite condițiile potrivite", a spus Edi Iordănescu, potrivit Okaz.

Edi Iordănescu e pe lista lui Al Ahli

O eventuală mutare la Al Ahli i-ar putea aduce lui Edi Iordănescu un salariu colosal. Actualul antrenor, Marino Pusic, are un contract stagional în valoare de 7 milioane de dolari.

Ziariștii saudiți au scris că pista Iordănescu e atât de importantă pentru Al-Ahli, încât clubul a și desemnat omul care l-a contactat pe antrenorul român. Vorbim despre Abdullah Al-Sabban, președintele Consiliului de Administrație al clubului din Jeddah. Acesta e impresionat de CV-ul de selecționer al lui Iordănescu, dar și de rezultatele sale anterioare, la nivel de cluburi.

Presa arabă a subliniat, totuși, că Edward Iordănescu nu e singurul candidat luat în calcul de clubul Al-Ahli pentru postul de antrenor. Saudiții au în vedere și un tehnician norvegian – al cărui nume n-a fost dezvăluit – și au primit CV-urile unor antrenori, precum marocanul Walid Regragui, francezul Laurent Blanc și portughezul Vitor Pereira. Toți sunt liberi de contract, la fel ca Edward Iordănescu.

Al Ahli, echipă care îi are în componență pe Edouard Mendy, Roger Ibanez, Merih Demiral, Galeno, Francesco Trincao sau Ivan Toney, ocupă locul 6 în Arabia Saudită, cu 12 puncte strânse în 7 etape. Lider este Al Hilal, cu 18 puncte.

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