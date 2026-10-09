Edi Iordănescu confirmă și poate da lovitura carierei: "M-au contactat recent"

Edi Iordănescu ar fi dorit pe banca naționalei Bulgariei, în funcția de selecționer, însă o altă destinație ar putea fi campionatul Arabiei Saudite. Într-un interviu acordat pentru presa saudită, Iordănescu a confirmat că a fost contactat de două cluburi din Saudi Pro League.

Edi Iordănescu confirmă că are propuneri din Arabia Saudită. Merge la Al Ahli?

Confirmarea vine după ce presa saudită a scris că Edi Iordănescu se află pe lista colosului Al Ahli, care se pregătește să se despartă de actualul antrenor, Marino Pusic. După cum Sport.ro a scris, colosul din Arabia Saudită e gata să îi achite clauza de reziliere în valoare de 3,5 milioane de euro.

"Am primit telefoane de la două cluburi din campionatul Arabiei Saudite. Primul m-a contactat în urmă cu trei săptămâni, iar al doilea recent, însă deocamdată nimic nu este clar. Păstrarea confidențialității ține de respect, profesionalism și de respectarea standardelor profesionale față de toate părțile implicate.

Ceea ce s-a întâmplat în fotbalul saudit este cu adevărat remarcabil. Campionatul s-a dezvoltat semnificativ, nu doar în ceea ce privește investițiile și vizibilitatea internațională, ci și la nivelul competitivității, ambiției și culturii fotbalistice în general. Este un campionat cu un nivel ridicat de competitivitate și cu ambiții tot mai mari.

Am încredere în experiența mea, în metodologia mea de lucru și în staff-ul meu și cred că avem capacitatea de a construi o echipă competitivă și de a obține rezultate importante atunci când ne sunt oferite condițiile potrivite", a spus Edi Iordănescu, potrivit Okaz.