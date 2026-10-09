Dan Șucu nu se joacă: foștii oameni de bază de la Juventus și Fiorentina au spus „DA”

Dan Șucu nu se joacă: foștii oameni de bază de la Juventus și Fiorentina au spus „DA” Serie A
SPORT.RO
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Dan Șucu pregătește schimbări importante la Genoa. 

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francois modestostefano melissanodan sucuGenoaDiego Lopez
Din articol

Stefano Melissano va deveni director sportiv al clubului din Serie A, în timp ce Francois Modesto va ocupa funcția de Chief of Football. Ambii au ajuns la un acord valabil până în 2029.

Jurnalistul Nicolo Schira a confirmat că Melissano va prelua postul de director sportiv, după ce și-a încheiat contractul cu Spezia, care era valabil până în vara anului viitor. Cele două numiri sunt așteptate săptămâna viitoare, iar noii oficiali vor începe pregătirile pentru perioada de mercato din iarnă.

Melissano și Modesto IN, Diego Lopez pleacă de la Genoa

Melissano, în vârstă de 46 de ani, are experiență în fotbalul italian. A lucrat la Lecce și Spezia, iar în sezonul 2021-2022 a ocupat funcția de director tehnic la Fiorentina. Ulterior, a revenit la Spezia, unde a fost director sportiv începând din vara lui 2022.

Francois Modesto a început la Olympiacos, apoi a lucrat la Nottingham Forest și Monza. În vara anului trecut, a ajuns la Juventus, însă colaborarea s-a încheiat după un singur sezon.

Cei doi oficiali îi vor înlocui pe oamenii care au ocupat până acum pozițiile-cheie din conducerea sportivă. Diego Lopez este aproape de o mutare la Burnley, în Anglia, după mai puțin de un an la Genoa.

Melissano și Modesto

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